Фильм «Грешники» получил наибольшее число номинаций на Critics Choice Awards

Стали известны номинанты на Critics Choice Awards. Лидером по числу номинаций стал фильм «Грешники», он претендует на награды сразу в 17 категориях, сообщили на сайте премии.
«Грешники» поборются за звание лучшего фильма с «Бугонией», «Франкенштейном», «Хамнетом», «Марти Превосходным», «Джеем Келли», «Поездом мечты», второй частью «Злой», а также «Сентиментальной ценностью» и «Битва за битвой».
Лучшим режиссером года могут стать Пол Томас Андерсон («Битва за битвой»), Райан Куглер («Грешники»), Гильермо дель Торо («Франкенштейн»), Джош Сафди («Марти Превосходный»), Хоаким Триер («Сентиментальная ценность»), Хлая Чжао («Хамнет»).
За основные актерские награды поборются Тимоте Шаламе, Леонардо Ди Каприо, Джоэл Эдгертон, Итан Хоук, Майкл Б. Джордан и Вагнер Мура, Джесси Бакли, Роуз Бирн, Чейз Инфинити, Ренате Рейнсве, Аманда Сейфрид и Эмма Стоун.
Среди номинантов на премию за второстепенные роли — Бенисио дель Торо, Джейкоб Элорди, Пол Мескал, Шон Пенн, Адам Сэндлер и Стеллан Скарсгард, Эль Фэннинг, Ариана Гранде, Инга Ибсдоттер Лиллеас, Эми Мэдиган, Вунми Мосаку и Тейана Тейлор.
Награда за лучшую комедию может достаться лентам «Баллада об острове Уоллис», «Вечность», «Дружба», «Голый пистолет», «Финикийская схема», «Нескромные». На титул лучшего фильма на иностранном языке претендуют «Простая случайность», «Левша», «Метод исключения», «Секретный агент», «Сират» и «Белен».
В телевизионной секции наибольшее число наград может получить «Отрочество». Нашумевший сериал номинирован в категории «Лучший мини-сериал» наряду с «Все ее вина», «Вождь войны», «Сраженный молнией», «Дьявол под прикрытием: Джон Уэйн Гейси», «Нарковоры», «Умираю, как хочу секса» и «Девушка моего сына».
Кроме того, на Critics Choice Awards номинированы многосерийные драмы «Чужие: Земля», «Андор», «Дипломат», «Рай», «Больница Питт», «Одна из многих», «Раздвоение», «Задание» и комедии «Начальная школа Эбботт», «Элсбет», «Призраки», «Хитрости», «Никто этого не хочет», «Убийства в одном здании», «Праведные Джемстоуны» и «Киностудия».
Церемония награждения победителей пройдет 4 января в Санта-Монике. Она будет уже 31-й в истории награды.