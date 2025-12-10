«Кей-поп-охотниц на демонов» назвали прорывом года по версии Time
Умерла писательница Софи Кинселла, автор серии «Шопоголик»
Депутат попросил Роскомнадзор запретить Call of Duty
В «Яндекс Переводчике» появились три языка коренных народов России
Кейт Уинслет рассказала, что ее семья никогда не смотрела «Отпуск по обмену»
Депутаты от КПРФ предложили сократить рабочий день до шести часов
На Болотной площади откроется новогодний «Маркет Маркета» с локальными брендами
Олимпийский мишка 1980 года станет талисманом сборной России
«Перекресток» выпустил вязаные чепчики-салаты
Баз Лурманн представил трейлер документалки об Элвисе Пресли
Джеффри Дин Морган хочет сыграть в экранизации Red Dead Redemption
Clair Obscur: Expedition 33 и Hades II: лонг-лист премии BAFTA Games Awards 2026
Мужчина из США нанес на тело 273 автографа знаменитостей
«Хитрый Койот» с Джоном Синой выйдет в российский прокат в августе 2026 года
Вышел отрывок из сказки «Буратино» с Виталией Корниенко и Марком Эйдельштейном. Премьера — 1 января
Второй сезон «Больницы Питт» получил дату премьеры
Дмитрий Нагиев в роли дяди Юры в новом трейлере «Елок-12»
Четвертый сезон сериала «Люпен» с Омаром Си выйдет осенью 2026 года
Австралия стала первой в мире страной, запретившей пользоваться соцсетями детям младше 16 лет
56% россиян хотели бы встречаться с книжными антигероями
Сигурни Уивер может сыграть в сериале по Tomb Raider
Расселл Кроу заявил, что «Гладиатор-2» лишил его персонаж «морального стержня»
Ozon запретит несовершеннолетним покупать конфеты с алкогольной начинкой
В парке Буэнос-Айреса состоялась крупнейшая встреча золотистых ретриверов. Их было 2397!
Кот сбежал от хозяев и пять месяцев выживал в горах
Американец прокатился на аттракционе в Диснейленде 15 тыс. раз
Картину Серова стоимостью 1,5 млн долларов продадут на торгах в Москве
«Вкусно — и точка» выпустит коллекцию игрушек чебурашка

Apple TV снимет сериал «Братья Львиное Сердце» по повести Астрид Линдгрен

Кадр из фильма «Братья Львиное Сердце», 1977. Фото: Artfilm

Apple TV работает над сериалом «Братья Львиное Сердце» («The Brothers Lionheart»), который будет основан на одноименной повести Астрид Линдгрен. Соавторами сериала станут режиссер Томас Винтерберг («Еще по одной») и драматург Саймон Стивенс («Загадочное ночное убийство собаки»), пишет Deadline.

Книга была опубликована в 1973 году. В центре сюжета — братья Джонатан и Карл Лионы, которые попадают в волшебную страну. Исполнительными продюсерами проекта выступают Майкл Элленберг, Ларс Бломгрен, Линдси Спрингер и Йохан Палмберг.

Компания Media Res приобрела права на роман в 2023 году в результате конкурентной борьбы. В начале 2024-го к проекту присоединились  Винтерберг  и Стивенс.

«„Братья Львиное Сердце“ — это мое детство. Этот проект — огромная ответственность и одновременно воплощение заветной мечты: создать сериал по мотивам этой грандиозной и трогательной истории и таким образом помочь передать ее поколению моих детей», — отметил Винтерберг.

Это первый международный проект студии Media Res International после успеха сериалов «Утреннее шоу» и «Экстраполяции». Когда состоится премьера сериала, пока неизвестно.

