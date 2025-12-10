Apple TV снимет сериал «Братья Львиное Сердце» по повести Астрид Линдгрен

Apple TV работает над сериалом «Братья Львиное Сердце» («The Brothers Lionheart»), который будет основан на одноименной повести Астрид Линдгрен. Соавторами сериала станут режиссер Томас Винтерберг («Еще по одной») и драматург Саймон Стивенс («Загадочное ночное убийство собаки»), пишет Deadline.
Книга была опубликована в 1973 году. В центре сюжета — братья Джонатан и Карл Лионы, которые попадают в волшебную страну. Исполнительными продюсерами проекта выступают Майкл Элленберг, Ларс Бломгрен, Линдси Спрингер и Йохан Палмберг.
Компания Media Res приобрела права на роман в 2023 году в результате конкурентной борьбы. В начале 2024-го к проекту присоединились Винтерберг и Стивенс.
«„Братья Львиное Сердце“ — это мое детство. Этот проект — огромная ответственность и одновременно воплощение заветной мечты: создать сериал по мотивам этой грандиозной и трогательной истории и таким образом помочь передать ее поколению моих детей», — отметил Винтерберг.
Это первый международный проект студии Media Res International после успеха сериалов «Утреннее шоу» и «Экстраполяции». Когда состоится премьера сериала, пока неизвестно.