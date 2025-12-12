Актриса Лола Петтикрю снимется в сериале Netflix по «Assassin’s Creed»

Джастин Бибер вернулся на место съемок культового клипа «Baby»
Незнакомец домогался блогерши в метро. Суд признал виновной ее ― за то, что мешала пройти мужчине
Disney инвестирует 1 млрд долларов в OpenAI и позволит стартапу использовать свои персонажи
Умер актер Джеффри Гарсия, известный по озвучке Шина в «Джимми Нейтрон»
Из музея в Бристоле украли более 600 артефактов
Paramount показала первый тизер фильма по игре Street Fighter
Тимоте Шаламе ответил на слухи, что он британский рэпер EsDeeKid: «Всему свое время»
Clair Obscur: Expedition 33 стала главным триумфатором The Game Awards 2025
У Театра на Таганке открыли памятник режиссеру Юрию Любимову
Netflix показал трейлер сериала «Его и ее» с Тессой Томпсон и Джоном Бернталом
Немо вернет награду за победу на «Евровидении» в знак протеста против участия Израиля в конкурсе
Аманда Сейфрид сыграет в экранизации романа «Skinny Dip». Ее выпустит HBO Max
Ресторатор Антон Пинский купил кофейни Prime
МОК разрешил российским спортсменам участвовать в международных соревнованиях под своим флагом
Хью Лори снимется с Эми Полер в сериале «Dig» от создателей «Парков и зон отдыха»
В Калькутте появится 21-метровый памятник Лионелю Месси
Милли Элкок в первом трейлере «Супергерл»
Том Хиддлстон в полноценном трейлере второго сезона «Ночного администратора»
Вторая часть «Ста лет одиночества» выйдет в августе 2026 года
Разведение туркменского алабая признали нематериальным культурным наследием ЮНЕСКО
В Москве пройдет премьера спектакля-победителя лаборатории от «Арт-платформы»
Вышел тизер второго сезона спин-оффа «Бумажного дома». Премьера — 15 мая 2026 года
Charli XCX в трейлере «Момента» — нового фильма A24
Драму «Нюрнберг» с Рами Малеком выпустят в российский прокат
Big Russian Boss Show возвращается спустя 7 лет после закрытия
В Омске работавшую в киоске женщину обвинили в краже 1,4 тыс. лотерейных билетов
Батат фри и чизкейк в моти: кафе Nagoya запустило зимний спешел
В Оренбуржье женщина убегала от чаек и сломала палец на ноге

Актриса Лола Петтикрю снимется в сериале Netflix по «Assassin’s Creed»

Фото: FX Productions

Netflix утвердил актрису Лолу Петтикрю на одну из главных ролей в предстоящем сериале по вселенной видеоигр Assassin’s Creed. Об этом сообщает Deadline.

В проекте она составит пару актеру Тоби Уоллесу. Сериал представит новое прочтение известной франшизы.

Согласно официальному описанию, это будет триллер о тайной многовековой войне между двумя организациями — Ассасинами (борцами за свободную волю) и Тамплиерами (сторонниками контроля над человечеством). Действие будет разворачиваться в разные исторические эпохи, а персонажи, по заявлению создателей, будут отличаться от героев игр.

Производство сериала под руководством шоураннеров Роберто Патино и Дэвида Винера планируется начать в 2026 году в Италии, которая станет одной из ключевых локаций.

Игровая франшиза стартовала в 2007 году и с тех пор продалась тиражом более 230 млн копий по всему миру. Последняя игра серии, Assassin’s Creed: Shadows, вышла в 2025 году.

В играх серии Assassin’s Creed рассказывается о войне между соперничающими тайными орденами Ассасинов и Тамплиеров. Они используют передовые технологии, чтобы получить доступ к генетическим воспоминаниям Ассасинов из разных периодов прошлого и найти могущественные артефакты под названием «Частицы Эдема».

Расскажите друзьям