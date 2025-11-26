Тоби Уоллес сыграет главную роль в сериале «Assassin’s Creed» от Netflix

Тоби Уоллес, известный по сериалам «Эйфория» и «Байкеры», стал первым официально подтвержденным участником игровой адаптации «Assassin’s Creed» для Netflix. Об этом сообщает Deadline.
Уоллес получил одну из главных ролей в предстоящем проекте. Сериал, основанный на игровой франшизе Ubisoft, расскажет о тайной войне двух древних организаций — ассасинов и тамплиеров.
По словам авторов, за масштабом и экшном проекта скроется глубоко человечная драма, затрагивающая темы веры, идентичности, власти и связи между людьми через время и культуры.
Игровая франшиза стартовала в 2007 году и с тех пор продалась тиражом более 230 млн копий по всему миру. Последняя игра серии, Assassin’s Creed: Shadows, вышла в 2025 году.
В играх серии Assassin’s Creed рассказывается о войне между соперничающими тайными орденами ассасинов и тамплиеров. Они используют передовые технологии, чтобы получить доступ к генетическим воспоминаниям ассасинов из разных периодов прошлого и найти могущественные артефакты под названием «Частицы Эдема».