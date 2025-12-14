Танцы в туре Тейлор Свифт поставила Мэнди Мур («Ла-Ла-Ленд»). Ее певице порекомендовала Эмма Стоун

Хореографа Мэнди Мур, поставившую все танцы в «The Eras Tour», Тейлор Свифт порекомендовала ее подруга — актриса Эмма Стоун. Об этом поп-звезда рассказала во втором эпизоде документального сериала «Конец эры» («The End of an Era»).
«С хореографией я обратилась к одной из моих подруг, Эмме Стоун, которая много работала с танцами в своих фильмах: „С кем ты работала и кого бы порекомендовала для этого?“ Она сказала: „В твоем списке должен быть только один человек — это Мэнди Мур“», — вспоминает Свифт.
В итоге Мур поставила хореографию для всего 3,5-часового шоу (а точнее для нескольких его версий и множества сюрприз-песен). В нем участвовали сама Свифт и ее 15 танцоров.
Мур признается, что до «The Eras Tour» у нее практически не было опыта работы с музыкальными турами. «Я никогда бы не подумала, что когда-либо в жизни буду упоминаться в одном предложении с Тейлор Свифт. Я всегда была ее поклонницей, но, как ни смешно, я пришла в основном из кино и телевидения. Я почти не работаю с выступлениями артистов. Теперь я понимаю, почему меня пригласили: она действительно хотела сделать что-то другое, и ей нравится сторителлинг», — говорит Мур.
Стоун работала с Мур над «Ла-Ла-Ленд», но хореограф также известна по сериалу «Хор», фильму «Мой парень — псих», шоу «Танцы со звездами» и другим проектам. Уже после окончания тура она продолжила сотрудничество со Свифт, поставив хореографию для клипа на песню «The Fate of Ophelia» с альбома «The Life of a Showgirl».