Тейлор Свифт забирает НЛО в трейлере новой записи «The Eras Tour»

Фото: Taylor Swift Productions

На официальном канале Тейлор Свифт появился тизер-трейлер записи последнего концерта «The Eras Tour». Она станет доступна на Disney+ 12 декабря.

Шоу прошло в Ванкувере. В отличие от предыдущей записи в эту версию войдут песни из альбома «The Tortured Poets Department».

Видео: @taylorswift

Одновременно с записью концерта на платформе появятся и первые два эпизода 6-серийного документального проекта «Конец эры» («The End of an Era») о закулисье «The Eras Tour». Далее новые серии будут выходить по две каждые две недели.

Документальный проект обещает «интимный взгляд на жизнь Тейлор, пока ее тур гремел в заголовках и восхищал фанатов по всему миру». В сериал войдут бэкстейдж-материалы и интервью с участниками тура, членами семьи и друзьями Свифт.

В трейлере сериала можно было услышать отрывки разговоров с приглашенными звездами — Эдом Шираном, Флоренс Уэлч, Сабриной Карпентер. В видео Свифт поделилась, что придумала концепцию «The Eras Tour» за два года до его начала.

О релизе сериала и записи финального концерта Свифт рассказала 13 октября. Тогда она написала: «Это был конец эры, и мы это знали. Мы хотели запомнить каждый момент, ведущий к кульминации самой важной и напряженной главы нашей жизни, поэтому мы позволили съемочным группам запечатлеть этот тур и все истории, сплетенные в нем, пока он подходил к концу. И снять финальное шоу целиком».

