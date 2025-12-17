Госдума запретила продажу табака и вейпов вблизи остановок общественного транспорта

Государственная дума приняла в окончательном чтении закон, запрещающий продажу табачной и никотинсодержащей продукции вблизи остановок общественного транспорта. Об этом пишет РИА «Новости».
Закон вносит изменения в статью 19 федерального закона «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма…».
Согласно новым правилам, с 1 сентября 2026 года будет запрещена розничная торговля сигаретами, вейпами, электронными сигаретами, кальянами, а также устройствами для их потребления на остановках всех видов городского и пригородного общественного транспорта.
При этом законодатели предусмотрели исключение. Запрет не будет распространяться на торговую точку, расположенную на остановке, если она является единственным местом в данном населенном пункте, где можно легально приобрести такую продукцию.