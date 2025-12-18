Сериал «Молодой Шерлок» Гая Ричи обзавелся первым тизером и датой премьеры

Действие развернется в Оксфорде 1870-х годов и расскажет «историю происхождения любимого детектива сэра Артура Конан Дойла», как гласит синопсис. В сериале покажут Шерлока Холмса анархичным и резким подростком, которому поручают первое в его жизни дело. В ходе расследования убийства герой раскрывает международный заговор, который навсегда меняет его судьбу.