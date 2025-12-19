Мэттью МакКонахи и Зои Салдана сыграют в романтическом фильме «Позитано»

В США зумеры все чаще смотрят фильмы в кинотеатрах. Посещаемость выросла на 25%
Артисты из «Уральских пельменей» вступились за ДК «Химмаш» в Екатеринбурге
Wildberries запустил платформу экспресс-доставки еды
Трамп анонсировал Патриотические игры. В них примут участие по юноше и девушке из каждого штата
Погружение в киносны в локализованном трейлере «Воскрешения» Би Ганя
Hogwarts Legacy разошлась тиражом в 40 млн, став одной из самых успешных игр в истории
Госдума приняла закон, позволяющий вводить в Москве платные зоны для проезда машин
Сэди Синк показала костюм и парики своей героини из «Очень странных дел»
США приостанавливают программу розыгрыша грин-карт после случаев массовой стрельбы
Режиссер «Вонки» и «Приключений Паддингтона» возглавит экранизацию с игрушками Лабубу
Джессика Честейн крутит роман с молодым танцовщиком в трейлере драмы «Мечты» Мишеля Франко
Джейсон Айзекс снимется в сериале по Tomb Raider
Декабрь 2025-го станет одним из самых малоснежных в Москве в XXI веке
Вышел тизер фильма «Digger» Алехандро Гонсалеса Иньярриту
Продажи средств от похмелья в России стали рекордными за четыре года
Выход последнего фильма Роба Райнера отложили на неопределенный срок
Сериал «Молодой Шерлок» Гая Ричи обзавелся первым тизером и датой премьеры
Самая дорогая квартира в Москве продается за 9,4 млрд рублей
«Все честно» Райана Мерфи стал худшим сериалом 2025 года по версии Metacritic
Сына Роба Райнера, обвиненного в убийстве родителей, в суде будет защищать адвокат Харви Вайнштейна
Овцы расследуют смерть Хью Джекмана в трейлере комедии «Три полные сумки: Овечий детектив»
Леди Гага рассказала, что сейчас записывает новую музыку
Вышел тизер-трейлер «Amarga Navidad» — нового фильма Педро Альмодовара
Хоррор «Другие» с Николь Кидман выйдет в повторный прокат в России
Тимоте Шаламе сравнил борьбу за «Грэмми» в категории «Лучший саундтрек» с Mortal Kombat
Разработчики Silent Hill рассматривают Россию как место действия для будущих игр
Российский турпоток в Таиланд в 2025 году превысил рекорд 2013 года
В Москве начал курсировать новогодний поезд метро

Мэттью МакКонахи и Зои Салдана сыграют в романтическом фильме «Позитано»

Фото: Canal+

Американский актер Мэттью МакКонахи («Интерстеллар», «Настоящий детектив») сыграет с обладательницей премии «Оскар» Зои Салданой («Эмилия Перес», «Коломбиана») в романтическом фильме «Позитано». Об этом сообщил Deadline.

Картину выпустит стриминговый сервис Netflix. Режиссером выступит Дэниел Роэр, снявший документальную ленту «Навальный». Сценарий напишут Алессандро Танака и Брайан Гейтвуд.

Проект спродюсируют Эрик Феллнер и Тим Беван, основатели компании Working Title. Сюжет будущего фильма держат в секрете. Известно, что это будет комедия, действие которой развернется в городе на итальянском побережье.

Исполнительными продюсерами ленты станут Амелия Грейнджер из Working Title, Танака и Гейтвуд. По информации СМИ, МакКонахи и Салдана получили сценарий «Позитано» несколько недель назад и немедленно заинтересовались. После того как артисты присоединились к проекту, Netflix приобрел права на его релиз.

