Мэттью МакКонахи и Зои Салдана сыграют в романтическом фильме «Позитано»

Американский актер Мэттью МакКонахи («Интерстеллар», «Настоящий детектив») сыграет с обладательницей премии «Оскар» Зои Салданой («Эмилия Перес», «Коломбиана») в романтическом фильме «Позитано». Об этом сообщил Deadline.
Картину выпустит стриминговый сервис Netflix. Режиссером выступит Дэниел Роэр, снявший документальную ленту «Навальный». Сценарий напишут Алессандро Танака и Брайан Гейтвуд.
Проект спродюсируют Эрик Феллнер и Тим Беван, основатели компании Working Title. Сюжет будущего фильма держат в секрете. Известно, что это будет комедия, действие которой развернется в городе на итальянском побережье.
Исполнительными продюсерами ленты станут Амелия Грейнджер из Working Title, Танака и Гейтвуд. По информации СМИ, МакКонахи и Салдана получили сценарий «Позитано» несколько недель назад и немедленно заинтересовались. После того как артисты присоединились к проекту, Netflix приобрел права на его релиз.