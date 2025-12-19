Nike выпустил чемоданы со специальным отсеком для кроссовок

Спортивный бренд Nike представил две модели чемоданов. Их продажи стартуют весной 2026 года.
Обе модели имеют жесткий корпус, замки и поворачивающиеся на 360 градусов колеса. Линейка включает два размера: большой (29 дюймов) за 360 долларов, средний (26 дюймов) за 310 долларов.
Дизайн отсылает к культовым кроссовкам Air Force 1: рельеф на корпусе повторяет узор их подошвы. На внутренней стороне напечатана фраза: «Спасибо, что летите с Nike Air».
Новинка ориентирована в первую очередь на спортсменов. «Мы заметили, что спортсмены сильно изменились. Если раньше они преодолевали 40–50 миль на машине, чтобы принять участие в соревнованиях, то теперь часто летают — и это касается всех уровней и возрастов», — говорит Рейчел Липински, глобальный продуктовый директор Nike Bags.
Внутри есть специальный отсек для кроссовок, а с помощью регулируемых перегородок можно отделить потную одежду от чистой. Съемную подкладку на молнии можно стирать в машинке. «Мы знаем, что спортсмены путешествуют по всему миру, их одежда и обувь соприкасаются с чем угодно — землей, потом, тренажерным залом, со всем этим», — поясняет Алле Эванс, менеджер продуктовой линейки Nike Bags.