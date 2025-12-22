Минобрнауки сократит около 45 000 платных мест в вузах

«Схема Долиной» и «бабушкина схема» войдут в словарь неологизмов 2025 года
Лили Коллинз вспомнила сцену из «Эмили в Париже», которая заставила ее плакать
В петербургском Доме музыки школьниц не пустили на концерт классической музыки из‑за возраста
Кейт Уинслет рассказала, что в детстве педагог советовала ей «смириться с ролями толстушек»
«Аэрофлот» разрешит посадку на самолет по биометрии во второй половине 2026 года
Директор Центра Гамалеи Александр Гинцбург покинул пост. Его сменил разработчик «Спутника V»
Благодаря новогодним каникулам норма рабочего времени на январь 2026 года составит 120 часов
В новозеландском заповеднике у бесплодной пары редчайших птиц вылупился птенец
СМИ: из Лувра похитили более 8000 бриллиантов и 212 жемчужин
Драма «Нюрнберг» с Рами Малеком и Расселлом Кроу выйдет в «цифре» 23 декабря
«Кей-поп-охотницы на демонов» провели полгода в топ-10 Billboard — второй раз в истории саундтреков
Россияне рассказали, что будут дарить коллегам на Новый год
«Вкусвилл» выпустил лимитированный календарь с запахами каждого месяца
В Московском цирке пройдет музыкальная литургия с участием певицы Сюзанны
В Сальвадоре мужчину приговорили к 1335 годам тюрьмы
В Москве до 2030 года откроют 31 станцию метро
Китай впервые поставил сыр в Россию
Зумеры слушают Iсegergert, а альфы — Madk1d: «Звук» назвал главные аудиотренды 2025 года в России
Кумайл Нанджиани считает роль в «Вечных» полезным уроком, несмотря на провал фильма
Сотрудника Елисейского дворца арестовали за кражу фарфора и серебра на 40 тыс. евро
Никола Коклан и Люк Ньютон в тизере 4-го сезона «Бриджертонов»
Россия и Малайзия планируют запустить прямые авиарейсы в первой половине 2026 года
Ларс Айдингер сыграет злодея Брейниака в новом «Супермене»
Умер актер Джеймс Рэнсон, сыгравший в «Оно-2» и «Прослушке»
Состояние Илона Маска превысило 700 млрд долларов
Умерла автор первого перевода «Хоббита» Толкина на русский язык Наталия Рахманова
В Полярных Зорях в Мурманской области день сегодня продлится 18 минут
Ученые: произнесение ругательств во время тренировки улучшает результаты

Минобрнауки сократит около 45 000 платных мест в вузах

Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков объявил о планах по сокращению около 45 000 платных мест в российских университетах, что составит около 13% от их общего числа.

Наиболее значительное сокращение (почти 20%) коснется негосударственных вузов. Под регулирование попадут 40 направлений, включая такие, как «Экономика», «Менеджмент», «Юриспруденция», «Реклама и связи с общественностью», а также «Государственное и муниципальное управление».

Главной целью этой меры министр назвал повышение качества высшего образования и его адаптацию к актуальным запросам рынка труда. Фальков отметил, что вузы, долгое время работавшие в стабильных условиях, зачастую готовили кадры, исходя из собственных представлений, а не реальных потребностей экономики.

По его словам, сокращение будет проводиться постепенно, чтобы избежать резких финансовых потрясений для учебных заведений. Окончательные лимиты для каждого вуза будут определяться на основании трех ключевых критериев: качества приема (средний балл ЕГЭ и число олимпиадников), уровня трудоустройства выпускников и размера их средней заработной платы. 

