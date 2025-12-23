В России хотят ввести единый ID для интернет-пользователей

По ее словам, единый ID нужен будет, чтобы точнее считать аудиторию. Сейчас один и тот же человек, который заходит на страницу с разных устройств ― к примеру, с телефона, а потом с ноутбука и Smart TV ― учитывается как несколько уникальных пользователей, что искажает статистику.