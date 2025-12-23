В России хотят ввести единый ID для интернет-пользователей

Минцифры планирует введет единый идентификатор пользователя для всех онлайн-ресурсов. Об этом, как пишет «Российская газета», сообщила замглавы Минцифры Бэлла Черкесова.
По ее словам, единый ID нужен будет, чтобы точнее считать аудиторию. Сейчас один и тот же человек, который заходит на страницу с разных устройств ― к примеру, с телефона, а потом с ноутбука и Smart TV ― учитывается как несколько уникальных пользователей, что искажает статистику.
Предполагается, что ID пользователя будет одинаковым для человека при входе с разных устройств. При этом должна быть и кроссплатформенная синхронизация ― то есть для всех ресурсов у конкретного пользователя будет единый ID. Этот идентификатор планируют привязывать к номеру телефона.
Технические детали процесса в Минцифры не уточнили. Там заявили, что интернет-ресурсы из реестра РКН будут и дальше обезличивать пользовательскую информацию, перед тем как передавать ее компании Mediascope. То есть, по словам чиновников, данные о том, что смотрел конкретный юзер, останутся зашифрованными.
Создание единого ID обсуждается с отраслью, бизнесом и заинтересованными ведомствами. По словам Черкесовой, к диалогу уже присоединились российские онлайн-кинотеатры.