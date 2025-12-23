В России впервые назначили штраф за склонение к аборту

В России мужчину впервые привлекли к административной ответственности за склонение к аборту. Суд в Саранске оштрафовал его на 5000 рублей. Об этом сообщает благотворительный фонд «Женщины за жизнь».
В фонде рассказали, что одна из его подопечных забеременела двойней. Услышав об этом, отец детей предложил ей сделать аборт и оплатить его. Женщина категорически отказалась и перестала с общаться с партнером.
Как отметили представители «Женщин за жизнь», эта ситуация «негативно отразилась на эмоциональном состоянии матери». Она обратилась в юридическую и психологическую службы фонда.
В июле 2025 года жительница Саранска родила Богдана и Варвару. В ходе расследования и предоставления доказательств отец детей признал вину, однако на заседаниях отрицал «факт склонения к аборту». Тем не менее суд назначил ему штраф в размере 5000 рублей.
Подобные законы действует уже более чем в 20 регионах России. Среди них — Подмосковье, Петербург, Приморье, Мордовия, Псковская, Курская, Калининградская и Тверская области. «Склонением» называют уговоры, предложения, подкуп, обман. В документе указано, что правонарушение считается совершенным вне зависимости от того, произошло ли прерывание беременности. За нарушение закона будут штрафовать граждан в размере от 3000 до 5000 рублей, должностных лиц — от 10 до 20 тыс. рублей, юридических лиц — от 30 до 50 тыс. рублей.