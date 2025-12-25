Павел Дуров предложил оплатить ЭКО женщинам, которые захотят использовать его донорскую сперму
Умер один из основателей Jethro Tull Мик Абрахамс
Умерла актриса Вера Алентова
В Госдуме пообещали не ограничивать VPN в 2026 году
В парке развлечений «Остров мечты» начали строить аттракцион со сплавом по «горной реке»
Ники Минаж потеряла миллионы подписчиков и удалила инстаграм* после выступления с вдовой Чарли Кирка
Умер актер Пэт Финн, снимавшийся в «Друзьях» и «Сайнфелде»
В Париже украли сапфир стоимостью 150 тысяч евро
Умерла основательница телекомпании «Рен ТВ» Ирена Лесневская
Беспилотные трамваи появятся в Петербурге к 2030 году
В работе Steam произошел глобальный сбой
В России запретили рекламу продажи шиншилл
Франция признала электронную музыку национальным достоянием
Самым ярким событием года для москвичей стало закрытие монорельса
Посмотрите эксклюзивный отрывок из новогодней комедии «Добрый доктор»
В Швейцарии запустили горячую линию для жалоб на бобров
Барная школа Solution выпустила книгу «Архитектура коктейля»
Pink Floyd выпустили видеоклип на легендарную песню «Wish You Were Here» спустя полвека
Собянин: в Москве стало в пять раз меньше дней с серьезными пробками за 15 лет
Акционеры Electronic Arts одобрили продажу компании саудовскому фонду за 55 млрд долларов
Мэрайя Кэри выиграла суд по делу о плагиате песни «All I Want for Christmas Is You»
Люси Лю рассказала, что просила Джеки Чана научить ее трюкам, но тот ей отказал
Роб и Мишель Райнер погибли через несколько минут после нападения
Синоптик: в новогоднюю ночь в Москве ожидается мороз около 15 градусов
Средняя стоимость новогоднего тура за границу — 150–200 тыс. рублей
Спрос на мужские бьюти-услуги в Москве в 2025 году вырос на 25–30%
Второй сезон «Ночного администратора» с Томом Хиддлстоном выйдет на «Амедиатеке» в январе
25 российских кинокритиков выбрали лучшие отечественные сериалы года — «Аутсорс» и «Дыши»

Google разрешил пользователям менять адрес своей электронной почты

Фото: Pawel Czerwinski/Unsplash

Компания Google добавит функцию, которая позволит пользователям сервиса Gmail изменять адрес своей электронной почты. Об этом говорится на сайте 9to5google.com.

Сейчас на странице поддержки Google указано, что адрес, который оканчивается на @gmail.com «обычно нельзя изменить». Пользователи заметили, что на этой же странице на языке хинди сообщается, что теперь разрабатывается новый механизм для того, чтобы адреса на @gmail.com можно было переименовывать.

В случае изменения на исходный адрес электронной почты по-прежнему будут приходить письма — в тот же почтовый ящик, что и на новый. Старый адрес также будет работать для доступа к учетной записи. В аккаунте сохранятся все данные со старого адреса, в том числе фотографии.

Пользователь сможет повторно использовать старый адрес электронной почты, но не сможет создавать новый в течение года. У него также не будет возможности удалить свой новый адрес в течение года. Для каждого аккаунта доступно не более трех попыток изменить свой адрес. 

Расскажите друзьям
Теги:
Google