Братья Даффер: спин-офф «Очень странных дел» развернется вокруг новых героев

Создатели сериала «Очень странные дела» Братья Даффер в интервью изданию Screenrant раскрыли подобности грядущего спин-оффа. В центре проекта окажется новая история с новыми персонажами.
«[В оригинальном сериале] мы постарались ответить на все вопросы, касающиеся персонажей и мифологии Хокинса в Изнанке. Мы действительно закрываем эту дверь. А спин-офф связан с этим в некоторой степени, но это совершенно другая история, другое место, совершенно другие актеры и персонажи. Так что это самостоятельная единица», — сказал Мэтт Даффер.
Ранее братья Даффер сообщили, что не выступят шоураннерами проекта, а действие перенесется в новое десятилетие. «Мы не будем шоураннерами этого сериала, но будем активно участвовать в его создании. Так что с наступлением нового года мы начнём уделять ему больше времени. Надеюсь, официальный анонс случится довольно скоро», — говорил Росс Даффер в интервью The HollywoodReporter.
Премьера финального сезона «Очень странных дел» разделена на три части: первые четыре серии вышли 26 ноября, следующие три стали доступны 25 декабря, а финал запланирован на 31 декабря.
Действие пятого сезона разворачивается в 1987 году — спустя полтора года после событий четвертого сезона. Хокинс теперь находится под контролем военных, и они охотятся на Одиннадцать, из-за чего ей приходится скрываться. В основе сюжета — решающее противостояние героев с главным злодеем Векной.
Еще до выхода второй половины пятого сезона «Очень странные дела» стали самым популярным сериалом в истории Netflix. Общее число просмотров шоу братьев Даффер превысило 1,2 млрд.