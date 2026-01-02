Фильм «Чебурашка 2» собрал более миллиарда рублей на второй день проката

MTV Music прекратил вещание в Великобритании клипом «Video Killed the Radio Star»
Намибия может начать поставлять пиво в Россию
Часть фильма «Достать ножи-3» сняли в том же месте, что и мемный клип Рика Эстли
В Dubai Duty Free за год продали 719 тонн дубайского шоколада
Музыкант обвинил Уилла Смита в сексуализированных домогательствах и незаконном увольнении
Вышел полноценный трейлер «Чудо-человека» с Яхьей Абдул-Матином II
Уолтон Гоггинс воссоединился с коллегой по «Белому лотосу» в «Фоллауте»
«Зверополис-2» стал самым кассовым мультфильмом в истории Disney
Франция готовит закон о полном запрете соцсетей для детей до 15 лет
Картину Пикассо стоимостью 1 млн евро разыграют в лотерею за 100 евро за билет
23 малыша родились в подмосковных роддомах в новогоднюю ночь
Финал «Очень странных дел» вызвал технические сбои на Netflix в новогоднюю ночь
Netflix собрал рекордную аудиторию в Рождество благодаря «Очень странным делам»
Умерла испанка, прославившаяся неудачной реставрацией фрески «Пушистый Иисус»
«Ирония судьбы» вошла в список лучших новогодних фильмов по мнению The Guardian
В Италии мужчина, скрываясь от полиции, притворился волхвом в рождественской инсталляции
Астронавт Аманда Нгуен рассказала о депрессии после критики ее полета в космос с Кэти Перри
Данни Рамирес не вернется к роли Мэнни в сериале «Одни из нас»
Россия и Беларусь запустят ночные «Ласточки» между Москвой и Минском
Стич стал самым прибыльным персонажем Disney в 2025 году
Суд засекретил подробности убийства режиссера Роба Райнера и его жены
В Дании перестали доставлять бумажные письма
Мэтт Деймон, Джулия Робертс и Дон Чидл снимутся в фильме «14 друзей Оушена»
Умер иллюзионист Эмиль Кио
Джейсон Сигел возвращается к роли психотерапевта в трейлере третьего сезона «Терапии»
Новое здание Московского театра мюзикла будет иметь форму стеклянного куба
Крис Хемсворт во втором тизере фильма «Мстители: Судный день»
Маколей Калкин сказал, что «технически на пенсии» и каждая его роль — последняя

Фильм «Чебурашка 2» собрал более миллиарда рублей на второй день проката

Фото: Yellow, Black & White

Фильм «Чебурашка 2» преодолел отметку в 1 миллиард рублей спустя всего два дня с момента старта 1 января.

По данным системы ЕАИС, его сборы к утру 2 января составили рекордные 1,027 млрд рублей, из которых более 421 млн рублей принесли предварительные продажи. Первой части потребовалось три дня, чтобы преодолеть отметку в 1 млрд.

Картина стала абсолютным лидером проката, значительно опередив другие премьеры. На втором месте по сборам — «Простоквашино» (около 462,6 млн рублей), а на третьем — «Буратино» (свыше 455,6 млн рублей).

Первый «Чебурашка» вышел на экраны кинотеатров 1 января 2023 года. Фильм стал самой кассовой картиной за всю историю российского проката, собрав 6,8 млрд рублей. По сюжету анимированный главный герой попадает в маленький городок у моря, где встречает уже знакомые нам персонажи из советского мультфильма.

В марте 2024 года Сергей Гармаш говорил, что у «Чебурашки» будет не только сиквел, но и триквел. Актер отмечал, что производства второй и третьей частей начнутся одновременно.

