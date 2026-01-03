Более 400 кафе и ресторанов могут закрыться в Москве в 2026 году

«В 2024 и 2025 годах сфера общественного питания была одной из немногих категорий торговой недвижимости, которая показывала рост товарооборотов. В то время как операторы одежды и обуви теряли покупателей из-за сберегательной модели потребления населения и роста доли онлайн-торговли, сфера общепита чувствовала себя относительно неплохо, даже на фоне роста расходов. Но ресторанный бизнес в условиях очень высокой конкуренции в Москве совсем непрост», ― пояснила представительница CMWP.