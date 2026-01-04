В Москве к концу следующей недели ударят 20-градусные морозы

В Москве начали принимать новогодние елки на переработку
Фото: YarNews

Первые 20-градусные морозы ударят в Москве к концу следующей недели. Местами температура воздуха покажет –25 градусов, сообщил РИА «Новости» ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Синоптик отметил, что со следующей недели в Москве начнется похолодание. И если в рождественскую ночь в столице ожидается мороз до –10 градусов, то спустя несколько дней температура опустится до –20 градусов.

«К выходным ударят первые 20-градусные морозы, когда на столичный регион выйдет малооблачный скандинавский (антициклон. — Ред.), и столбики ночных термометров могут опуститься до –25 градусов, что на 8–10 градусов ниже положенного по норме климата середины зимы», — рассказал Тишковец.

Сейчас регионы Центральной России находятся в теплой части очередного атлантического циклона, поэтому пока сильных морозов в Москве в этом году еще не было. Ранее начальник отдела управления в кризисных ситуациях Росгидромета Анатолий Цыганков рассказал, что в этом году зима в России будет холоднее, чем в прошлом году, однако аномальных морозов не ожидается. 

