Продажи спортивного костюма Nike подскочили после публикации фото Николаса Мадуро в нем

Спортивный костюм Nike Tech Fleece пережил всплеск популярности после захвата военными США президента Венесуэлы Николаса Мадуро, одетого в эту модель. Фото Мадуро опубликовал Дональд Трамп в соцсети Truth Social и написал, что снимок сделан на десантном корабле Iwo Jima.
В следующие два дня — 4 и 5 января — Google Trends зафиксировал резкий рост интереса к запросам Nike Tech, grey Nike Tech и Nike Tech tracksuit. По некоторым из них индекс популярности достиг максимального значения в 100 баллов.
На официальном сайте Nike уже распроданы несколько размеров этой модели. Например, размер 3XL, в котором был сфотографирован Мадуро, был распродан примерно за час.
Полный комплект (толстовка и брюки) стоит 270 долларов: 145 долларов за кофту и 125 за джогеры.