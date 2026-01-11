«Тупые телефоны», война со слопом и геймификация сериалов: NYT предсказал тренды 2026 года
Третий сезон «Уэнсдей» выйдет в 2027 году

Стриминговый сервис Netflix подтвердил, что третий сезон сериала «Уэнсдей» с Дженной Ортегой в главной роли выйдет только в 2027 году. Об этом сообщает Hypebeast.

Решение связано со стратегией производственного цикла компании: некоторые проекты выходят ежегодно, в то время как крупные франшизы замедляются в графике. В 2026 году зрителей ждут финальные сезоны «Внешних отмелей» и «Ведьмака», а также новые главы «Бриджертонов», «Грызни» и лайв-экшн «Ван Писа».

Третий сезон «Уэнсдей» был утвержден Netflix еще летом, до старта второго. Уже известно, что к актерскому составу присоединится Ева Грин, которая сыграет тетю Офелию ― сестру Мортиши Аддамс, которую на финальных секундах второго сезона показали лишь со спины. 

Как и ее племянница Уэнсдей, Офелия обладает экстрасенсорными способностями. По приказу их с Мортишей матери Офелию отправили в психиатрическую больницу, откуда она сбежала. 

Netflix
Ева Грин