Третий сезон «Уэнсдей» выйдет в 2027 году

Решение связано со стратегией производственного цикла компании: некоторые проекты выходят ежегодно, в то время как крупные франшизы замедляются в графике. В 2026 году зрителей ждут финальные сезоны «Внешних отмелей» и «Ведьмака», а также новые главы «Бриджертонов», «Грызни» и лайв-экшн «Ван Писа».