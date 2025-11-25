Ева Грин сыграет тетю Офелию в третьем сезоне «Уэнсдей»

Ева Грин вошла в основной актерский состав третьего сезона сериала «Уэнсдей» от Netflix. Об этом сообщает Deadline.
Грин сыграет тетю Офелию ― сестру Мортиши Аддамс, которую на финальных секундах второго сезона показали лишь со спины.
Как и ее племянница Уэнсдей, Офелия обладает экстрасенсорными способностями. По приказу ее с Мортишей матери Офелию отправили в психиатрическую больницу, откуда она сбежала.
Второй сезон «Уэнсдей», вышедший в августе и сентябре, стал четвертым самым просматриваемым англоязычным сериалом Netflix за все время, а первый остается на первом месте. Третий сезон был утвержден стриминговым сервисом еще летом, до старта второго.
Шоу создали и написали Альфред Гоф и Майлс Миллар, они же исполнительные продюсеры и шоураннеры. Ведущим режиссером и еще одним исполнительным продюсером выступает Тим Бертон.