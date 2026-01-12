Анна Делви так и не посмотрела сериал «Изобретая Анну» о себе

В 2022 году Делви провела выставку картин в Нью-Йорке, дала интервью Ксении Собчак и стала героиней громкого сериала Netflix. В 2023 году она спродюсировала модное шоу, запустила реалити-шоу и начала работу над собственным подкастом. Делви также выпустила трек «What the Hell». В 2024 году экс-мошенница поучаствовала в шоу «Танцы со звездами».