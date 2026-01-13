В России с 1 марта запретят автоматические списания за цифровые подписки

В России с 1 марта 2026 года онлайн-сервисам запретят автоматически списывать деньги за цифровые подписки без явного согласия пользователя. Об этом РИА «Новости» сообщил член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, федеральный координатор проекта «Единой России» «Цифровая Россия» Антон Немкин.
«С 1 марта заработает мера против навязывания потребителям подписок — вступят в силу наши поправки, направленные на защиту прав граждан при оформлении цифровых подписок и других услуг с регулярной оплатой», — отметил он.
Немкин добавил, что подписочная модель широко распространена: она используется в стриминговых сервисах, мобильных приложениях, онлайн-курсах и маркетплейсах. Однако удобство подписок сопровождается проблемами: нередко списания происходят без согласия человека.
«Многие сталкивались с ситуацией, когда сервис продолжает автоматически снимать деньги, даже если человек отказался от услуги или поменял карту. Именно поэтому мы сочли необходимым законодательно защитить граждан от подобных злоупотреблений», — сказал парламентарий.
По словам Немкина, принятый закон запрещает компаниям использовать ранее сохраненные реквизиты карты или банковского счета без явного согласия пользователя. Если человек отказался от дальнейших платежей, сервис обязан прекратить любое взаимодействие с его финансовыми данными.
«Компании, которые строят отношения с клиентом на доверии, выиграют в долгосрочной перспективе. Прозрачность укрепляет репутацию, снижает уровень конфликтных ситуаций и делает рынок более зрелым. Когда человеку не нужно переживать из-за скрытых списаний, он охотнее продолжает пользоваться сервисами и чувствует себя защищенным», — пояснил член комитета Госдумы.
Немкин подчеркнул, что закон поможет избежать ситуаций, когда деньги продолжают списываться по инерции — например, после отмены подписки, смены способа оплаты или удаления карты. «По сути, мы возвращаем потребителям контроль над их финансовыми инструментами в цифровой среде. Это особенно важно в условиях стремительного роста количества онлайн-сервисов и количества подписочных моделей. У сервисов еще есть время адаптировать свои процессы. И по итогу граждане получат уверенность, что никакие платежи не будут проводиться без их осознанного согласия. Это важный элемент цифровой гигиены и фундамент для доверия между пользователем и сервисом, к которому мы стремимся», — заключил он.