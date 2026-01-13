В России с 1 марта запретят автоматические списания за цифровые подписки

Немкин подчеркнул, что закон поможет избежать ситуаций, когда деньги продолжают списываться по инерции — например, после отмены подписки, смены способа оплаты или удаления карты. «По сути, мы возвращаем потребителям контроль над их финансовыми инструментами в цифровой среде. Это особенно важно в условиях стремительного роста количества онлайн-сервисов и количества подписочных моделей. У сервисов еще есть время адаптировать свои процессы. И по итогу граждане получат уверенность, что никакие платежи не будут проводиться без их осознанного согласия. Это важный элемент цифровой гигиены и фундамент для доверия между пользователем и сервисом, к которому мы стремимся», — заключил он.