Letterboxd назвал самые пересматриваемые и высокооцененные фильмы 2025 года

Сервис Letterboxd подвел итоги 2025 года. Фильмом, который пользователи пересматривали чаще всего, оказался «Супермен» Джеймса Ганна, а самой высокой оценкой из релизов 2025 года может похвастаться аниме «Человек-бензопила. Фильм: История Резе» (4,4 из 5).
В пятерку самых высокооцененных фильмов также вошли «Голос Хинд Раджаб» (4,3), «Марти Великолепный» (4,3), «Битва за битвой» (4,2) и «Я ругаюсь» (4,2).
Актером, фильмы с которым в 2025 году смотрели чаще всего, стал Уиллем Дефо. Среди актрис лидером оказалась Скарлетт Йоханссон.
Лучшей комедией по мнению пользователей Letterboxd оказался «Марти Великолепный» с Тимоте Шаламе, триллером — «Метод исключения» Пак Чхан Ука, драмой — «Голос Хинд Раджаб», хоррором — «Грешники», мелодрамой — «Гамнет», экшн-фильмом — «Битва за битвой».
В отдельном рейтинге фильмов, снятых женщинами-режиссерами, лучшими стали: «Голос Хинд Раджаб», «Гамнет», «Маленькая Амели», «Прости, детка» и короткометражка «Sunshine».