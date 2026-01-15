Депутат Свинцов: WhatsApp* могут окончательно заблокировать в России до конца года

По мнению зампреда комитета Госдумы по информполитике, Роскомнадзор в ближайшие месяцы «примет комплекс мер для окончательной блокировки». Эту меру депутат назвал жесткой, но «абсолютно обоснованной», особенно в предвыборный год. Свинцов добавил, что большинство его друзей и знакомых уже перестали пользоваться мессенджером и перешли на аналогичные сервисы.