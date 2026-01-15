Софи Тернер в роли Лары Крофт на первом кадре из сериала «Расхитительница гробниц»
Депутат Свинцов: WhatsApp* могут окончательно заблокировать в России до конца года

Фото: Dimitri Karastelev/Unsplash

WhatsApp* окончательно заблокируют в России до конца года, считает депутат Андрей Свинцов. Об этом он сообщил в разговоре с ТАСС.

По мнению зампреда комитета Госдумы по информполитике, Роскомнадзор в ближайшие месяцы «примет комплекс мер для окончательной блокировки». Эту меру депутат назвал жесткой, но «абсолютно обоснованной», особенно в предвыборный год. Свинцов добавил, что большинство его друзей и знакомых уже перестали пользоваться мессенджером и перешли на аналогичные сервисы.

Роскомнадзор еще в августе частично ограничил звонки в мессенджерах Telegram и WhatsApp. Ведомство заявило, что приложения использовали для обмана граждан и вовлечения их в незаконную деятельность.

В октябре в России ограничили регистрацию новых пользователей в Telegram и WhatsApp. Операторы перестали передавать СМС-сообщения и звонки новым пользователям со стороны подрядчиков мессенджеров по требованию властей.

В ноябре Роскомнадзор предупредил о возможной полной блокировке WhatsApp. Регулятор пояснил, что вводит ограничения поэтапно, позволяя пользователям перейти в другие сервисы.

* WhatsApp принадлежит Meta, признанной в России экстремистской организацией, ее деятельность в стране запрещена.

