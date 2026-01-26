ChatGPT использует информацию из энциклопедии Илона Маска Grokipedia

Трэвис Скотт появился в новом тизере «Одиссеи» Кристофера Нолана
«Смешарики» сделали свою версию мема с пингвином-нигилистом
Режиссерский дебют Кита Харингтона покажут на Манчестерском кинофестивале
Морган Фриман назвал свои любимые кинороли
Внуково стало самым непунктуальным аэропортом в Москве в 2025 году
Лувр закрылся уже в четвертый раз из‑за забастовок сотрудников
58% сотрудников в России рассказали, что не готовы терпеть начальника-абьюзера
В Милане откроют для публики фреску Леонардо да Винчи в замке Сфорца
Третья часть «Аватара» показала рекордное падение сборов в мировом прокате
«Жильца» Хичкока переформатировали в вертикальную микродраму
Роберт Паттинсон создавал эмбиент-музыку во время съемок «Бэтмена»
«Читай-город»: Достоевский стал самым популярным писателем у россиян в 2025 году
Тихон Жизневский и Ольга Лерман в трейлере сериала «Время счастливых»
Сэм Рейми не планирует возвращаться ко вселенной «Человека-паука»
По мультику «Приключения поросенка Фунтика» снимут полнометражный фильм с живыми актерами
ВЦИОМ: россияне потратили на Новый год в среднем 64,4 тыс. рублей
Госдума планирует ограничить платный прием в колледжах по непрофильным направлениям
Доналл Глисон сообщил, что работа над вторым сезоном сериала «Газета» уже началась
Сильный снегопад в Москве продлится более двух суток
СМИ сообщают об улучшении состояния Михаэля Шумахера
«Чилить» — самый популярный глагол в России за последние годы
Константин Плотников в роли Горшка в новом трейлере «Король и Шут. Навсегда»
Патриция Кларксон снимется в новом фильме Мартина Скорсезе «Что происходит ночью»
Синоптик: ночь на 26 января стала в Москве самой холодной с начала зимы
Наташа Лионн призналась в срыве после десяти лет трезвости
Динозаврика Йоши показали в ролике к «The Super Mario Galaxy Movie»
Роберт Эггерс завершил съемки своего нового готического хоррора «Оборотень»
У Марго Робби во время съемок «Грозового перевала» развилась «созависимость» от Джейкоба Элорди

ChatGPT использует информацию из энциклопедии Илона Маска Grokipedia

Фото: Frimufilms/Freepik

В ответах пользователю ИИ-чат-бот ChatGPT опирается в том числе на информацию из энциклопедии Grokipedia, запущенной Илоном Маском, обнаружил Tech Crunch.

По данным издания, модель GPT-5.2 сослалась на Grokipedia девять раз при ответе более чем на дюжину вопросов. При этом ChatGPT не использовал этот источник, когда речь шла о темах, неточность Grokipedia в которых широко освещалась в СМИ — например, об эпидемии ВИЧ/СПИДа.

Энциклопедия Grokipedia была запущена в октябре 2025 года как альтернатива «Википедии». Илон Маск, некогда восхищавшийся этим ресурсом, в последние годы обвинял его в продвижении либеральных взглядов. В сентябре 2025 года он анонсировал Grokipedia, которая, по его словам, должна быть политически непредвзятой.

«Grok создал около миллиона статей, задействовав большое количество вычислительных ресурсов. Вы сможете попросить Grok добавить, изменить или удалить статьи — и он либо выполнит действие, либо объяснит, почему не будет этого делать», ― отметил Маск.

«Цель Grok и сайта Grokipedia.com — истина, полная истина и ничего, кроме истины. Мы никогда не будем идеальны, но, несмотря на это, будем стремиться к этой цели», ― добавил он. 

Как отмечает The Washington Post, страница самого Маска в Grokipedia гораздо более хвалебна, чем статья о предпринимателе в «Википедии». 

СМИ неоднократно критиковали Grokipedia за предвзятые и недостоверные утверждения. В публикациях приводились примеры статей, где, в частности, утверждалась связь порнографии с кризисом СПИДа или предлагались «идеологические обоснования» рабства.

Расскажите друзьям