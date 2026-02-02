Илон Маск раскритиковал Кристофера Нолана из‑за слухов о темнокожей Елене Троянской в «Одиссее»

Илон Маск публично обвинил режиссера Кристофера Нолана в потере честности. Поводом послужили неподтвержденные слухи, что актриса Лупита Нионго может сыграть роль Елены Троянской в его грядущем эпическом фильме «Одиссея».
Маск отреагировал на пост пользователя, который назвал возможный выбор Нионго на эту роль «оскорблением для автора» — Гомера. В оригинальной эпической поэме Елена описывается как светлокожая блондинка, чья легендарная красота стала причиной Троянской войны.
«Крис Нолан потерял свою честность», — написал предприниматель. Хотя Нионго присоединилась к актерскому составу в ноябре 2024 года, ее роль в «Одиссее» пока не подтверждена.
В центре сюжета ― царь Одиссей в исполнении Мэтта Деймона, который после Троянской войны пытается вернуться домой, сталкиваясь с мифическими существами и богами. Вместе с Деймоном на экране появятся Том Холланд, Зендая, Энн Хэтэуэй, Лупита Нионго, Роберт Паттинсон, Шарлиз Терон и другие.
Релиз картины запланирован на 17 июля 2026 года. «Одиссея» станет первым фильмом, полностью снятым на камеры IMAX. Еще за год до премьеры работа Нолана сумела заработать 1,5 млн долларов на предпродаже билетов, которые раскупили за несколько часов.