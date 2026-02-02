«Почта России» начала отправлять посылки по номеру телефона

«Почта России» запустила новую услугу ― отправку посылок по номеру телефона получателя. Об этом сообщает ТАСС.
При оформлении посылки онлайн теперь достаточно указать номер телефона в международном формате, а при посещении почтового отделения ― назвать его сотруднику. После отправки адресату придет трек-номер, а сама посылка направится в отделения, привязанное к адресу в профиле пользователя.
Для подключения услуги нужно согласие получателя ― он должен заранее привязать свой номер телефона к удобному для него отделению почты. Это можно сделать через сайт или мобильное приложение «Почты России».
В прошлом году Счетная палата выявила системные проблемы в работе «Почты России» и признала ее неэффективной. По данным проверки, в 2022–2023 годах убытки «Почты России» составили 31 млрд и 8,8 млрд рублей. Сейчас российское правительство разрабатывает законопроект, чтобы вывести компанию из кризиса.