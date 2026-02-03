Появился трейлер предстоящего сериала о Джоне Кеннеди-младшем и Кэролин Бессетт от Райана Мерфи

Телеканал FX опубликовал трейлер нового сериала «История любви: Джон Ф. Кеннеди-младший и Кэролин Бессетт», главным продюсером которого выступил Райан Мерфи.



Как пишет Variety, это первая часть антологии Мерфи «История любви». Cериал вдохновлен книгой Элизабет Беллер «Once Upon a Time: The Captivating Life of Carolyn Bessette-Kennedy» и рассказывает о громком романе пары.



В трейлере показаны первое знакомство и начало отношений Кеннеди и Бессетт, в результате которых они оказалась под пристальным вниманием прессы и общественности. Пара поженилась в 1996 году и трагически погибла в авиакатастрофе в 1999 году.



Премьера трех серий «Истории любви» состоится 12 февраля. Остальные серии будут выходить еженедельно до финала сезона 26 марта.



