Появился трейлер предстоящего сериала о Джоне Кеннеди-младшем и Кэролин Бессетт от Райана Мерфи

Телеканал FX опубликовал трейлер нового сериала «История любви: Джон Ф. Кеннеди-младший и Кэролин Бессетт», главным продюсером которого выступил Райан Мерфи.
Как пишет Variety, это первая часть антологии Мерфи «История любви». Cериал вдохновлен книгой Элизабет Беллер «Once Upon a Time: The Captivating Life of Carolyn Bessette-Kennedy» и рассказывает о громком романе пары.
В трейлере показаны первое знакомство и начало отношений Кеннеди и Бессетт, в результате которых они оказалась под пристальным вниманием прессы и общественности. Пара поженилась в 1996 году и трагически погибла в авиакатастрофе в 1999 году.
Премьера трех серий «Истории любви» состоится 12 февраля. Остальные серии будут выходить еженедельно до финала сезона 26 марта.
Сериал создан Коннором Хайнсом. В актерский состав также вошли Грейс Гаммер в роли Кэролайн Кеннеди, Наоми Уоттс в роли Джеки Кеннеди Онассис, Алессандро Нивола в роли Кельвина Кляйна, Лейла Джордж в роли Келли Кляйн, Сидни Леммон в роли Лорен Бессетт и Констанс Циммер в роли Энн Мари Мессины.