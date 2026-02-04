Банк Howard Stirling выпустил зеленую карту «brat» в коллаборации с Charli XCX

Банк Howard Stirling выпустил ярко-зеленую карту с надписью «brat» в качестве промо мокьюментари «Момент» с Charli XCX.
«Ты особенный. Твоя кредитная карта* тоже должна быть такой», — написано на сайте Howard Stirling. Такой же картой оплачивается Charli XCX в готовящемся к выходу фильме. Его релиз в России запланирован на апрель.
Мировая премьера «Момента» состоялась на кинофестивале «Сандэнс». «Броское, исполненное сарказма гиперпоп-мокьюментари „Момент“ — это творческое осмысление Charli XCX ее собственного головокружительного успеха с альбомом „Brat“. Режиссерский полнометражный дебют Эйдана Замири (снявшего клип „360“), который также выступил соавтором сценария; фильм отличается стильным, непринужденным ритмом и уникальным самоироничным чувством юмора», — говорится о картине на сайте фестиваля.
Сама Charli XCX говорила Vanity Fair: «[„Момент“] — это ни в коем случае не документалка про тур и не концертный фильм. Но идея [мокьюментари] родилась из осознания того, что от тебя ждут именно такие привычные фильмы».
Производством картины занимается кинокомпания A24. Сценарий написан Замири в соавторстве с Берти Брандес. Саундтрек создаст давний соратник Charli XCX продюсер А.Г.Кук, работавший с ней над «Brat».
В картине, помимо самой Charli XCX, сыграют Розанна Аркетт («После работы»), Джейми Деметриу («Дрянь»), Ариель Домбаль («Полина на пляже»), Трю Маллен («Подай знак»), Ричард Перес («Медики Чикаго»), Айзек Пауэлл («Франшиза»), Рейчел Сеннотт («Шалом, папик!»), Риш Шах («Overcompensating»), Александер Скарсгорд («Большая маленькая ложь»), Майкл Уоркай («Моя леди Джейн»), а также рэпер Шайгерл, бьюти-редактор Vogue Тиш Вайншток, стилист Мел Оттенберг, комик Кейт Берлант, модели Хейли Бентон Гейтс и Кайли Дженнер.