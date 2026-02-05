Еще один лось попытался сесть в автобус в Подмосковье

4 февраля в районе Балашихи в автобус пыталась попасть лосиха Лукерья. После этого ее проводили в лес, где у нее есть кормушки.



За последние дни в соцсетях появилось множество видео с лосями во дворах жилых домов Подмосковья, пишет «Москва 24». Кандидат биологических наук Павел Глазков рассказал изданию, что зимой они часто выходят на дороги из-за технической соли, которую люди используют для борьбы со снегом и льдом. «В ее состав входит хлорид натрия (поваренная соль), а натрий необходим организму животного для поддержания мышечного тонуса. Без достаточного количества звери становятся вялыми и малоактивными», — пояснил он.



Эколог Илья Рыбальченко объяснил, что выход лосей к людям происходит из-за строительства новых многоэтажек и дорог. По его словам, звериные тропы теперь часто упираются в жилые кварталы.