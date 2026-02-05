Цискаридзе предложил разработать дресс-код для посещения театра

Илон Маск согласился, что счастье за деньги не купишь
В 2026 году в Москве заменят более 5,5 тысячи лифтов
Марк Цукерберг опубликовал плейлист на Spotify из песен, которые он слушал, создавая Facebook*
В Тульской области украли водонапорную башню в усадьбе Поленова
Spice Girls собрались на ужине и спели «Viva Forever»
«С листа»: в ЦСИ AZ/Art откроется персональная выставка Ольги Чернышевой
У кафе «Долина» в Петербурге поменяли вывеску из‑за Ларисы Долиной
В Канаде воры, одетые как Робин Гуд, ограбили магазин и раздали еду нуждающимся
Кинокомикс про философов и концерт на вулкане: в Москве пройдут спецпоказы Beat Film Festival
В Минздраве Подмосковья призвали не ловить снежинки ртом
Питон длиной 7,22 метра попал в Книгу рекордов Гиннесса
Синоптики спрогнозировали весенние паводки в 16 российских регионах
Еще один лось попытался сесть в автобус в Подмосковье
Авиатопливо на фритюрном масле из «Вкусно ― и точка» протестировали в России
Питер Мюлье назначен новым креативным директором Versace
Владелица дома из «Во все тяжкие» снизила на него цену на 90% из‑за наплыва фанатов
В файлах Эпштейна нашли «обнаженные» изображения
В России количество онлайн-заказов еды из ресторанов зимой 2026 года выросло на треть
Эд Вествик признался, что не против вновь сыграть Чака Басса в спин-оффе «Сплетницы»
Больше всего жилья в Москве строят в Коммунарке, а меньше всего ― в Новогиреево
A24 выиграла права на франшизу «Техасская резня бензопилой». Кинокомпания запускает сериал
В Саудовской Аравии верблюдам теперь выдают паспорта
Эмма Стоун ломает ноутбуки в рекламе Йоргоса Лантимоса для хостинг-компании
Зейн Малик анонсировал новый альбом «Konnakol»
На «Хлебозаводе» пройдет спецпоказ фильма «Любить…» ― со спидфрендингом и консультациями психолога
Элизабет Беннет — главная frugal chic girl в литературе, по версии россиян
Дев Пател в роли музыканта в новом трейлере «Ловушки для кролика»
Мэттью МакФэдьен сыграет в психологическом триллере «Сеанс в дождливый день»

Цискаридзе предложил разработать дресс-код для посещения театра

Фото: Fametime TV/YouTube

Артист балета Николай Цискаридзе, сейчас возглавляющий Академию русского балета имени Вагановой, считает, что Минкульт должен разработать дресс-код для посетителей театров и других культурных учреждений. Об этом он сказал на марафоне «Россия — семья семей» общества «Знание», пишет ТАСС.

«Мне кажется, везде должна быть какая-то определенная логика внешнего вида. Допустим, в храм нельзя же входить в шортах и с оголенными плечами. Это неприлично, и, в принципе, вас не пустят. То же самое в театр. Нельзя приходить в шлепках, нельзя приходить в шортах», — сказал Цискаридзе.

«Это просто уважение одного человека к другому и к тому месту, где он находится. Видимо, Министерство культуры тоже должно приложить к этому руку, чтобы эти правила издать», — добавил он.

Недавно спектакль «Солнце Ландау» стал самой популярной постановкой в России в новогодние праздники. Он идет в Театре им. Евгения Вахтангова. В топ популярных постановок также попали «Новогодний кабачок», «Собачье сердце», «Утиная охота» и «Плохие девчонки».

Среди мюзиклов россияне чаще всего покупали билеты на постановки «Последняя сказка» в Московском дворце молодежи, «Мамма мимо» в театре «Маска», «Любовь без памяти» в Vegas City Hall, «Ромео и Джульетта» в Московском театре оперетты и «Нотр-Дам де Пари» в театре на Мельникова. Все эти спектакли идут в столице.
 

