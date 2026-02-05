Цискаридзе предложил разработать дресс-код для посещения театра

«Мне кажется, везде должна быть какая-то определенная логика внешнего вида. Допустим, в храм нельзя же входить в шортах и с оголенными плечами. Это неприлично, и, в принципе, вас не пустят. То же самое в театр. Нельзя приходить в шлепках, нельзя приходить в шортах», — сказал Цискаридзе.



«Это просто уважение одного человека к другому и к тому месту, где он находится. Видимо, Министерство культуры тоже должно приложить к этому руку, чтобы эти правила издать», — добавил он.