В Евросоюзе от TikTok потребовали изменить «вызывающий привыкание» интерфейс

Еврокомиссия установила, что TikTok нарушает положения закона Европейского союза о цифровых услугах (Digital Service Act) из-за «вызывающего привыкание дизайна». Об этом говорится в пресс-релизе ЕК.



К такому дизайну относятся бесконечная прокрутка контента, автоматическое воспроизведение, push-уведомления и высоко персонализированная система рекомендаций. В ЕК заявили, что TikTok «не принимает разумных, соразмерных и эффективных мер по снижению рисков, связанных с вызывающим привыкание дизайном». В ведомстве отметили, что инструменты контроля экранного времени и функции родительского надзора легко обходятся пользователями.



В Еврокомиссии заключили, что соцсеть должна «изменить дизайн своего сервиса». Например, отключить бесконечную прокрутку ленты, улучшить напоминания о необходимости перерывов для пользователей и адаптировать систему рекомендаций. Если компания не примет мер, ей грозит штраф до 6% от ее мирового годового оборота.



Недавно в Лос-Анджелесе начались суды против Meta*, TikTok и YouTube. 350 семей и 250 школ обвиняют компании в создании вызывающих привыкание продуктов, которые приводят к депрессии и расстройствам пищевого поведения у детей и подростков.



* Meta признана в России экстремистской организацией, ее деятельность в стране запрещена.