«Литрес» вернул в продажу роман Фредрика Бакмана «После бури» после проверки на пропаганду ЛГБТ*

Книжный сервис «Литрес» возобновил продажу романа «После бури» шведского писателя Фредрика Бакмана. Об этом пишет Forbes со ссылкой на представителей платформы.
Книга была возвращена в каталог после проверки Российского книжного союза, что в произведении нет признаков пропаганды ЛГБТ*.
«Обложка книги и информация на странице произведения в сервисе содержит необходимую в данном случае возрастную маркировку 18+», — сказали представители «Литрес».
«После бури» — третий роман серии «Медвежий угол», действие которой разворачивается в вымышленном шведском городке Бьорнстад. Сюжет строится вокруг юниорской хоккейной команды и скандала: одного из ведущих игроков обвиняют в изнасиловании дочери спортивного директора.
В декабре 2025 года продажи трилогии Бакмана были приостановлены во многих магазинах и сервисах после того, как издательство «Синдбад» предупредило о вопросах «надзорных органов» к содержанию книг.
* Верховный суд России признал международное общественное движение ЛГБТ экстремистской организацией и запретил его в РФ.