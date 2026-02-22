В США и Японии раскупили всех плюшевых орангутанов IKEA из‑за популярности обезьянки Панча

Главную награду Берлинале получил фильм «Желтые листья» Илькера Чатака
Афиша Daily

На волне вирусной популярности детеныша макаки Панча, которому плюшевый орангутан заменил маму, продажи этой игрушки IKEA заметно выросли. Об этом со ссылкой на компанию сообщает The Washington Post.

В IKEA отметили, что в магазинах Японии, США и Южной Кореи игрушку уже раскупили. Там попросили покупателей запастись терпением и пообещали как можно скорее вернуть оранжевых орангутанов на полки. 

«Игрушка давно входит в число самых востребованных на разных рынках, а история из Японии теперь дарит ей еще немного дополнительной любви», ― сказал коммерческий менеджер Ingka Group (оператора IKEA) Хавьер Киньонес. 

«Нас глубоко тронуло, что наш плюшевый орангутан дарит Панчу объятия, ласку и чувство спокойствия», — добавила Карин Блинд Педерсен, руководительница направления разработки детских товаров IKEA. 

Как отмечает The Washington Post, IKEA воспользовалась популярностью Панча как маркетинговой возможностью: в рекламе игрушку стали продвигать как его «орангутана-утешителя». 

Детеныш макаки Панч из зоопарка Итикавы, что недалеко от Токио, завирусился в начале февраля. Родная мать бросила его, и он воспитывался вне стаи сотрудниками зоопарка, привязавшись к плюшевому орангутану. Возвращение в коллектив далось малышу с трудом ― сородичи игнорировали его, а иногда и задирали. Маленький макак продолжал везде ходить с оранжевой игрушкой, которая давала ему чувство безопасности вместо родной матери. Мы подробно рассказывали о новом интернет-феномене здесь (спойлер: ему все же удалось найти друзей). 

Ikea