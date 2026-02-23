Обществознание уберут из программы восьмых классов с 1 сентября

С 1 сентября обществознание исключат из школьной программы восьмых классов. Предмет будут преподавать только для учеников 9–11-х классов, сообщил РИА «Новости» глава Минпросвещения России Сергей Кравцов.
По его словам, переход на новые программы по обществознанию идет постепенно и занимает два года. С 1 сентября 2025 года обществознание изучали в восьмых–одиннадцатых классах, а с 1 сентября 2026 года предмет оставят только для старшеклассников. Кравцов добавил, что подготовка новых единых учебников по обществознанию для старшеклассников уже завершена.
Ранее Минпросвещения утвердило перечень обязательных дисциплин для получения основного общего образования на 2026/2027 учебный год. В него вошли русский язык, литература, иностранный язык, история, обществознание, география, математика, информатика, физика, биология, химия, изобразительное искусство, музыка, труд (технология), основы безопасности и защиты Родины и физическая культура.
Предметы «Родной язык», «Родная литература» и «Второй иностранный язык» будут изучать по заявлению родителей. Помимо этого, в 2026/2027 учебном году появится новый предмет — «Духовно-нравственная культура России».