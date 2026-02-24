Картины Айвазовского, Левитана и Репина выставят на торги в Москве на 1 млрд рублей

Среди 25 портретов, представленных на торгах, центральное место занимает «Нарцисс» Ильи Репина 1917 года. Стартовая цена полотна — 45 млн рублей. Картина была приобретена из личной коллекции художника в 1920 году, затем находилась в Швейцарии в собрании галереи Stiftelsen Jämtlands läns Konstförening.