Картины Айвазовского, Левитана и Репина выставят на торги в Москве на 1 млрд рублей

Вышел первый тизер третьего сезона «Уэнсдей». В нем снялась Вайнона Райдер
В Стамбуле пройдет фестиваль русского кино
Фильм «The Backrooms» выйдет в России под названием «Закулисье реальности»
По Kingdom Come: Deliverance 2 снимут фильм. Сценарий напишет создатель игры Даниэль Вавра
Ски-альпинист Никита Филиппов поддержал акцию Сбера «Спасибо олимпийцам»
В России появится список разрешенных игр и игрушек для детских садов
Основатель «Додо-пиццы» после скандала сообщил, что все пиццерии сети в России станут pet-friendly
Даниель Дедуайлер исполнит главную роль в новых «Секретных материалах»
Бренд фигурок Funko заключил соглашение о разработке оригинальных фильмов, сериалов и анимации
Том Хэнкс сыграет президента США в экранизации романа «Линкольн в бардо»
В «Аптекарском огороде» расцвела стрелиция королевская
Collider выбрал лучшие боевики всех времен. На первом месте — «Семь самураев»
Лили Коллинз сыграет Одри Хепберн в фильме про создание «Завтрака у Тиффани»
В России выпустят первую научную книгу о пельменях
Нив Кэмпбелл в финальном трейлере «Крика-7»
Активисты повесили в Лувре фото брата короля Карла III Эндрю после задержания
Директор «Крошки-картошки» избил женщину в метро и получил 5 суток ареста
The Telegraph: Джеффри Эпштейн арендовал 6 складов для сокрытия улик против себя
По «Евангелиону» выйдет новый аниме-сериал
К 40-летию карьеры Дзюндзи Ито выпустили раскраску с его работами
Эмир Кустурица хочет снять фильм о православном пути России
Управляющая «Додо Пиццы» в Челябинске уволила курьера за помощь собаке. Теперь компанию отменяют
Продажи игровых консолей в Москве выросли в 2 раза перед 23 февраля
Девочка в теле бобра узнает про правила леса в отрывке «Прыгунов» студии Pixar
Обществознание уберут из программы восьмых классов с 1 сентября
Тимоте Шаламе назвал Кристофера Нолана своим любимым режиссером
Средняя зарплата в России выросла до 98,1 тысячи рублей
«Грозовой перевал» получил дату цифрового релиза — 31 марта

Картины Айвазовского, Левитана и Репина выставят на торги в Москве на 1 млрд рублей

Фото: Sergey Shramuk/Flickr

Московский аукционный дом 1 марта проведет торги, на которые выставят коллекцию живописи общей стоимостью 1 млрд рублей. Об этом пишет РИА «Новости».

Среди лотов — работы Ивана Айвазовского, Исаака Левитана, Ильи Репина, Валентина Серова, Ивана Шишкина, Виктора Васнецова, Василия Поленова и других классиков.

Главным лотом аукциона эксперты называют пейзаж Ивана Айвазовского «Лунная ночь в Крыму», написанный в 1861 году. Полотно размером более полуметра с автографом мастера оценено в 60 млн рублей.

Фаворитом также считается работа Исаака Левитана «Восход луны. Деревня» 1898 года с эстимейтом 50 млн рублей. Полотно дважды экспонировалось в Третьяковской галерее (в 1938 и 1960 годах) и в Государственном Русском музее (1960–1961). Ранее картина принадлежала ученому Владимиру Миткевичу, изобретателю радиоуправляемых мин.

Среди 25 портретов, представленных на торгах, центральное место занимает «Нарцисс» Ильи Репина 1917 года. Стартовая цена полотна — 45 млн рублей. Картина была приобретена из личной коллекции художника в 1920 году, затем находилась в Швейцарии в собрании галереи Stiftelsen Jämtlands läns Konstförening.

