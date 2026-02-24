Умерла актриса Ирина Шевчук, звезда фильма «А зори здесь тихие…»

Ирина Шевчук родилась 6 октября 1951 года в Мурманске. В 1972 году окончила целевой курс для украинских студентов во ВГИКе. Во время обучения в вузе снялась в фильмах «Приключения желтого чемоданчика» и «А зори здесь тихие…». Роль Риты Осяниной во второй из этих картин принесла Шевчук широкую известность.