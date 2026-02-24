Умерла актриса Ирина Шевчук, звезда фильма «А зори здесь тихие…»

Вышел первый тизер третьего сезона «Уэнсдей». В нем снялась Вайнона Райдер
Фото: Александр Авилов/Агентство «Москва»

В возрасте 74 лет скончалась заслуженная артистка России Ирина Шевчук. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ее дочь, актрису Александру Афанасьеву-Шевчук. Она отметила, что Шевчук умерла от лимфомы головного мозга.

Ирина Шевчук родилась 6 октября 1951 года в Мурманске. В 1972 году окончила целевой курс для украинских студентов во ВГИКе. Во время обучения в вузе снялась в фильмах «Приключения желтого чемоданчика» и «А зори здесь тихие…». Роль Риты Осяниной во второй из этих картин принесла Шевчук широкую известность.

После обучения Шевчук стала актрисой Киевской киностудии имени Александра Довженко, а с 1983 года ― актрисой Киностудии имени Максима Горького.

В фильмографии Шевчук ― «Белый Бим Черное ухо», «Побег из тюрьмы», «Право на любовь», «Государственная граница», «Медный ангел», «Кодекс молчания». В последние годы снималась в сериалах «В тесноте, да не в обиде», «Настя, соберись!», «Ангел-хранитель». Последней ее работой стала роль в фильме «Французский мастер».

В 2000 году Шевчук стала вице-президентом Гильдии актеров кино России. В 2019-м получила звание Заслуженной артистки России. Шевчук была замужем за музыкантом и композитором Александром Афанасьевым. Он умер в 2020 году.

