Риз Ахмед в осовремененной экранизации «Гамлета» Шекспира

Главную роль — мужчины, желающего отомстить за смерть отца и бросить вызов коррумпированной семейной империи, — исполняет Риз Ахмед, известный по фильму «Звук металла». Его герой возвращается домой на похороны отца и узнает, что дядя Клавдий (Арт Малик, «Девушка из каюты №10») собирается жениться на его недавно овдовевшей матери Гертруде (Шиба Чаддха, «Бадхаай До»).