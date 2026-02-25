В новых сериях «Бриджертонов» прозвучат инструментальные каверы на Charli XCX и Билли Айлиш
Новым директором Лувра станет руководитель Версальского дворца Кристоф Лерибо
Билл Гейтс извинился за связь с Эпштейном и признался в изменах жене
Каждый пятый россиянин тратит на хобби от 6 до 10 часов в неделю
В Переделкине открывается «Первая дача» — музей о городке писателей
Spotify выпустил колонку в виде урны для праха
В феврале сугробы в Москве выросли до 73 сантиметров — это абсолютный рекорд
Zoloto станет хедлайнером фестиваля «Круто» в 2026 году
Слово «абьюзер» может попасть в словари русского языка. У него нет аналогов
Премьера четвертого сезона «Теда Лассо» ожидается в августе
Дорожным движением в Тушино будет управлять ИИ
Рекламный трек Sqwoz Bab «Купер» возглавил чарты «VK Музыки» и «Яндекс Музыки»
Россияне стали есть меньше лапши быстрого приготовления
Мосстат: в столице живут 13,3 млн человек
Метеорологическая весна в Москве наступит во второй половине марта
Бывшему принцу Эндрю запретили ездить верхом на лошадях, чтобы его не видели слишком веселым
Эд Скрейн сыграет Бальдра в сериале «God of War» от Amazon
За последние 5 лет россияне стали пить на 11% меньше алкоголя
«Читай-город»: самые читающие знаки восточного календаря — Дракон, Кролик и Собака
На Алтае с 1 марта запретят продажу алкоголя в выходные и праздники
Юра Борисов приступает к репетициям спектакля «Гамлет» в МХТ им. Чехова
Коттедж из сериала «Жаркое соперничество» появился на Airbnb
Джаред Харрис из «Чернобыля» снимется в новом фильме Мартина Скорсезе
Рождаемость в Южной Корее выросла впервые за 15 лет благодаря эхо-бумерам
Оливия Родриго и ее продюсер работают над новой музыкой
Apple объявила дату релиза пятого сезона «Ради всего человечества»
Massive Attack анонсировали серию европейских концертов
Джонни Ноксвилл объявил о завершении франшизы «Чудаки» после 25 лет

Риз Ахмед в осовремененной экранизации «Гамлета» Шекспира

Афиша Daily
Фото: Vertical

Компания Vertical выпустила первый трейлер фильма «Гамлет» по мотивам пьесы Уильяма Шекспира. Действие перенесено в южноазиатскую общину современного Лондона. Мировая премьера запланирована на 10 апреля.

Главную роль — мужчины, желающего отомстить за смерть отца и бросить вызов коррумпированной семейной империи, — исполняет Риз Ахмед, известный по фильму «Звук металла». Его герой возвращается домой на похороны отца и узнает, что дядя Клавдий (Арт Малик, «Девушка из каюты №10») собирается жениться на его недавно овдовевшей матери Гертруде (Шиба Чаддха, «Бадхаай До»).

Видео: Verical

К Гамлету является призрак отца (Авиджит Датт, «Отель „Мэриголд“: Заселение продолжается») — и главный герой узнает, что убийство организовал Клавдий. «Мой дядя — причина всего этого. В нашем доме живет злодей», — говорит Ахмед в трейлере.

Режиссером выступил Анейл Кария, сценарий написал Майкл Лесли. Премьера фильма состоялась на Международном кинофестивале в Торонто в августе 2025 года.

