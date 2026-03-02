LEGO выпустит коллаборацию с «Формулой-1»

LEGO представила коллекцию мини-версий гоночных шлемов в коллаборации с «Формулой-1». В первую очередь выйдут модели Льюиса Хэмилтона и Шарля Леклера. Позже компания планирует выпустить версии других пилотов, включая Макса Ферстаппена и Айртона Сенны. В каждом наборе также будет мини-фигурка гонщика.