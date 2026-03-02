Øneheart выпустил эмбиент-трек «Mistakes», в котором впервые звучит его голос
Винс Вон случайно убивает диджея в трейлере экшн-комедии «Майк, Ник, Ник и Элис»
В Москве впервые церемонии бракосочетания прошли на станции метро «Сокольники» БКЛ
Команда «Сменки» запустила конкурс на разработку дизайна современного школьного кабинета
В Госдуме предложили обеспечить бесплатный Wi-Fi в общественном транспорте
Крестильное платье королевы Елизаветы II впервые представят на выставке
В Нидерландах обнаружили неизвестную картину Рембрандта
В Петербурге солнце в феврале светило почти 67 часов
Завершились съемки медицинской драмы «Хоспис» Евгения Стычкина
Минтранс РФ: воздушное пространство 10 стран закрыли на Ближнем Востоке
Иньяки Годой в поисках сокровища в финальном трейлере «One Piece. Большой куш»
Реджина Холл и Анна Фэрис в первом трейлере «Очень страшного кино-6»
Apple представила бюджетный iPhone 17e
В Москве началось строительство пешеходного моста на Болотной набережной
Журналист провел интервью с Гослингом с обочины. Актер переживал за него больше, чем за фильм
Гендир Netflix уверен, что за слиянием Paramount и Warner Bros. последуют масштабные сокращения
«Ну, погоди!» — любимый мультфильм большинства россиян
adidas выпустил футболку к 20-летию «Ханны Монтаны»
Вышел трейлер хоррора «Пиноккио: Раскрепощенный»
Большинство россиян считают биографию Петра l самой интересной
В США нашли утерянную короткометражку Жоржа Мельеса ― первый в истории фильм про робота
На аукционе продали медаль с первых современных Олимпийских игр 1896 года
До конца недели в Москве сохранится плюсовая температура, но по ночам ударят заморозки
В России введут ГОСТ на чипсы
Альбомы «Агаты Кристи» и Pharaoh удалили со стримингов из‑за нового закона
Умер Слава Цукерман ― режиссер «Жидкого неба»
«Крик-7» собрал 97 млн долларов за первый уик-энд — это рекорд для франшизы
Николай Коляда сбежал из больницы, чтобы закончить последний спектакль

LEGO выпустит коллаборацию с «Формулой-1»

LEGO представила коллекцию мини-версий гоночных шлемов в коллаборации с «Формулой-1». В первую очередь выйдут модели Льюиса Хэмилтона и Шарля Леклера. Позже компания планирует выпустить версии других пилотов, включая Макса Ферстаппена и Айртона Сенны. В каждом наборе также будет мини-фигурка гонщика. 

Релиз ожидается 1 мая. Стоимость составит 110 долларов (8500 рублей).

LEGO регулярно выпускает новые наборы.  Недавно компания анонсировала шесть новых по «Звездным войнам» и «Мандалорцу и Грогу». Среди новинок ― корабль Дина Джарина «Лезвие бритвы», новая моделька Грогу, звездолет Anzellan, истребитель X-wing, имперский шагоход AT-RT, а также BrickHeadz Allies and Villains с фигурками  Грогу, мандалорца, полковника Уорда, снежного штурмовика и анзелланца.

Конструктор с истребителем X-wing появится в продаже 1 апреля, остальные ― 26 апреля. Фильм «Мандалорец и Грогу» выйдет в прокат 20 мая 2026 года. Главную роль в нем, как и в сериале, исполнит Педро Паскаль.

