Майли Сайрус снимется в спецвыпуске «Ханны Монтаны»
Умер автор песен «Like a Virgin», «True Colors» и «I’ll Stand by You» Билли Стейнберг
Маккенна Грейс сыграет Дафну в новом сериале по «Скуби-Ду»
Тайра Бэнкс извинилась за то, что не защитила участниц «Топ-модели по-американски» от абьюза
Джейкоб Элорди рассказал, что держится в стороне от социальных сетей
В России изменят название среднего профессионального образования
Россияне тратят на еду почти 40% своих доходов
Шайю ЛаБафа арестовали в Новом Орлеане из‑за драки на карнавале
Уолтон Гоггинс и Хлоя Грейс Морец снимутся в экшн-комедии «Мистер»
Ремарк, Корелли и Лондон — самые популярные зарубежные авторы в России
Ганвеста обвинили в пропаганде употребления наркотических веществ
Умер писатель Дмитрий Бавильский
Перформансы, мэппинг и диджей-сеты: в Казани пройдет Международный фестиваль медиаискусства НУР
В США из канализации выловили 185-килограммового ламантина
Минфин: россияне тратят у букмекеров около 2 триллионов рублей в год
Михаил Ефремов возвращается в кино и снимется в сериале
Россияне рассказали, какой у них любимый рецепт блинов
Аудитория теневого проката в России сократилась на 40%
В Москве пройдет Неделя керлинга
Начались съемки «Маски Красной смерти» с Майки Мэдисон
В МВД предложили проверять водителей на наркотики по слюне
В программу российских школ добавят «служение»
Синоптик перечислил регионы с гигантскими сугробами в стране
Непалец четырежды за 15 дней взошел на Эверест и попал в Книгу рекордов Гиннесса
Okko раскрыл дату премьеры драмы «На льду»
«Хлебозавод» отметит Масленицу фольклорным концертом, детскими мастерскими и семейным спектаклем
На Воробьевых горах пройдет масштабная игра в снежки
«20–40 минут в день хватит»: в РАН рассказали, сколько можно сидеть в интернете

Педро Паскаль в новом трейлере «Мандалорца и Грогу»

Афиша Daily
Фото: Lucasfilm

Disney и Lucasfilm представили новый трейлер «Мандалорца и Грогу» ― полнометражного фильма, который продолжит сюжет сериала «Мандалорец». Премьера состоится 22 мая.

Картина расскажет о приключениях главного героя — Дина Джарина (Мандалорца), которого вновь сыграет Педро Паскаль. В фильме он путешествует со своим маленьким спутником Грогу (он же малыш Йода). 

Видео: Disney

В ленте также снялись Сигурни Уивер (сыграет лидера Новой Республики) и звезда сериала «Медведь» Джереми Аллен Уайт — он озвучит Ротту, сына знаменитого Джаббы Хатта. На экране также появится Джонни Койн в роли имперского военачальника. Режиссером выступил соавтор сериала «Мандалорец» Джон Фавро.

«Мандалорец и Грогу» станет первым фильмом во вселенной «Звездных войн» после вышедшего в 2019 году завершения трилогии сиквелов «Скайоукер. Восход». Первый трейлер картины вышел еще в сентябре, а второй показали на Супербоуле. Сегодня, 17 февраля, Lucasfilm представил новые кадры ленты.

В ближайших планах Lucasfilm — еще один полнометражный проект, «Звездные войны: Звездный истребитель». Его действие развернется спустя пять лет после событий части «Скайуокер. Восход». Режиссером выступит Шон Леви, ранее работавший над «Дэдпулом и Росомахой», «Главным героем» и «Ночью в музее». Главные роли исполнят Райан Гослинг («Барби»), юный актер Флинн Грей («Шерлок и дочь»), Миа Гот («Перл») и Мэтт Смит («Доктор Кто»).

Расскажите друзьям