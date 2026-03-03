Харрисон Форд прослезился, получая почетную награду Гильдии киноактеров

Харрисон Форд стал обладателем премии SAG-AFTRA за вклад в кинематограф. На церемонии вручения наград артист, известный по ролям Хана Соло и Индианы Джонса, не смог сдержать эмоций, принимая приз из рук друга Вуди Харрельсона.
В своей речи Форд заметил, что получать награду за достижения «на полпути карьеры» немного странно, и поблагодарил всех, кто помог ему найти свой путь. Он вспомнил, как в колледже чувствовал себя потерянным, пока не нашел единомышленников среди «чудаков и гиков», ставивших любительские спектакли.
Актер выразил признательность режиссерам Джорджу Лукасу и Стивену Спилбергу, а также своей семье и жене Калисте Флокхарт за любовь и поддержку. Отдельно он обратился к молодым коллегам, призвав всегда «держать дверь открытой для следующего потерянного мальчика, который ищет, где ему быть своим».
Форд признался, что считает себя невероятно везучим человеком: «Мне повезло найти своих людей, иметь работу, которая бросает вызов, и все еще заниматься любимым делом. Я не воспринимаю это как должное».