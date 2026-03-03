Андрей Губин назвал шепелявым и профнепригодным солиста «Руки Вверх!». Тот ответил песней

Warner Bros. запускает в работу полнометражный фильм по «Игре престолов»
Кадр: Осторожно: Собчак/YouTube

Российский певец Андрей Губин раскритиковал солиста группы «Руки Вверх!» Сергея Жукова в интервью ютуб-каналу «Осторожно: Собчак». Он назвал коллегу шепелявым и профнепригодным.

Жуков ответил на эти слова. Он опубликовал в своем телеграм-канале ролик с песней. Ее основой стал трек «Алешка», но Жуков изменил слова композиции. Новая версия стала обращением к Губину.

Видео: sezhukovrv/Telegram

«Почему же так не любишь ты меня. Мол, на сцену выхожу я зря. От позора стонут Лужники, на концерты ходят дураки. У Сережки с дикцией беда, и с таким произношением никуда. Что я там пою, давно не разобрать — надо тексты на экран писать», — спел Жуков, намеренно шепелявя и картавя.

В треке он заявил: «Хорошо, что есть фанаты у меня и поют все песни за меня. А иначе поняла б страна, что давно уж профнепригодный я». В ролик Жуков включил фрагменты из интервью Губина.

Видео набрало тысячи реакций от подписчиков, абсолютное большинство которых — положительные. В комментариях поклонники признались, что ждали «ответку» от Жукова и с удовольствием продолжат «шепелявить» на концертах «Руки Вверх!».

«Красава, на такое реагировать нужно только с юмором», — написал один из слушателей. Другие посоветовали вообще не обращать внимания на выпады коллеги. «Губин токсичный, озлобленный», — отметил один из комментаторов.

Сам Губин ролик не прокомментировал. В интервью Ксении Собчак он сетовал, что в 90-х зрители были избирательнее по отношению к исполнителям. «Я не понимаю урвоень человечества и уровень общества, которое это [шепелявость артиста] нормально воспринимает. В 90-х такого не было», — говорил он.

