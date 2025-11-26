Конь Пумукель попал в Книгу рекордов Гиннесса благодаря своей маленькости
Подростковая фаза развития мозга длится до 32 лет
Ржаной хлеб оказался на грани исчезновения в России
Квентин Тарантино раскритиковал автора «Голодных игр» за плагиат «Королевской битвы»
В Пермском крае с 2026 года перестанут продавать вейпы
Милли Бобби Браун высказалась о Дэвиде Харборе: «Мы ценим нашу дружбу»
Россияне меняют книги про успех на советы по избавлению от стресса
Ватикан осудил полигамные отношения в ответ на запросы африканских епископов
Macan и Anna Asti стали артистами года по версии «VK Музыки»
Дэниел Рэдклифф рассказал шутку о Гарри Поттере, которая кажется ему смешной
Съемки пятого сезона «Бриджертонов» начнутся в марте
В Древней Олимпии зажгли огонь для Игр-2026
Тоби Уоллес сыграет главную роль в сериале «Assassin’s Creed» от Netflix
В Москве вырастут цены на транспорт в 2026 году
La Liste назвал лучшие рестораны этого года
В России самый дорогой новогодний тур продали за 2,4 млн рублей
Чеширский кот, пантера Багира и кот Матроскин ― любимые животные из литературы у россиян
Paramount выпустит новый фильм франшизы «Час пик». Режиссером вновь станет Бретт Ратнер
Аглая Тарасова получила 3 года условно по делу о контрабанде наркотиков
Ultima откроет поп-ап на Рогожском рынке ― с «Курочкой от Раппопорта» и дискотекой у ларька
Ректор Горного университета предложил ввести обязательную отработку для инженеров
У мюзикла «Злая: Навсегда» может выйти продолжение
«Ред-флаг», «имба» и «пу-пу-пу» стали претендентами на слово года по версии «Грамоты.ру»
Съемки пятого сезона «Медведя» начнутся в январе 2026 года
Вышел первый трейлер сказки «Холодное сердце» с Никитой Кологривым
Минтранс предложил штрафовать россиян через камеры с распознаванием лиц
Wildberries запустит такси в Узбекистане с кешбэком в «арбузах»
Топор мясника, батут и афонские святыни: СДЭК назвал самые необычные посылки осени

Apple TV отменил премьеру триллера «Охота» из‑за обвинений в плагиате

Фотто: Apple TV

Apple TV отменил премьеру французского триллера «Охота» после обвинений в плагиате. Об этом пишет Variety.

Создателя сериала Седрика Анже обвинили в заимствовании сюжета романа Дугласа Фейрберна «Стрельба» 1973 года. Производственная компания Gaumont, стоящая за проектом, официально подтвердила приостановку релиза и начало внутреннего расследования.

«Мы очень серьезно относимся к вопросам интеллектуальной собственности», — заявили представители компании. Apple TV полностью удалил все упоминания о сериале со своей платформы.

Сериал с участием звезд французского кино Бенуа Мажимеля и Мелани Лоран должен был выйти 3 декабря 2024 года. По сюжету группа друзей-охотников сталкивается с другой компанией, которая без объяснений начинает на них охоту. После случайного убийства нападавшего герои пытаются скрыть произошедшее, но вскоре понимают, что стали мишенью для мести.

Этот сюжет практически дословно повторяет роман Фейрберна «Стрельба», ранее экранизированный в 1976 году. В книге описывается та же ситуация: охотники в канадской глуши сталкиваются с враждующей группой, случайно убивают противника и затем готовятся к ответной конфронтации.

Расскажите друзьям