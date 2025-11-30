Мультфильм режиссера «Паразитов» Пон Чжун Хо выйдет в 2027 году

Москвичам пообещали очень теплый декабрь
A$AP Rocky стал амбассадором Chanel
Брэд Питт до сих пор подшучивает над Джорджем Клуни из‑за его неслучившейся роли в «Тельме и Луизе»
Музыку для новых «Звездных войн» с Райаном Гослингом напишет Томас Ньюман
Сыновья Маколея Калкина не знают, что их папа сыграл в «Один дома», хотя смотрели фильм
В Госдуме призвали пересмотреть решение по квартире Долиной
В Японии умерла знаменитая кошка Нитама ― смотрительница ж/д станции Киси
Парижский мост Пон-Неф обернут тканью в дань уважения Христо Явашеву
Лондонский художник превратил интервью горожан в масштабную инсталляцию
Российскую пенсионерку номинировали на международную премию для стримеров
Рядом со Стоунхенджем обнаружена огромная доисторическая структура
Мелания Трамп запустит собственную продюсерскую компанию
Джакарта обогнала Токио в рейтинге самых густонаселенных городов в мире
В России учредили премию по математике имени Колмогорова
У Ким Кардашьян обнаружили низкую активность в работе лобных долей головного мозга
В Якутии появится Фонд кино и анимации
Дэниел Рэдклифф рассказал о единственной шутке о «Гарри Поттере», которая его рассмешила
Снежный покров в Москве сформируется не ранее середины декабря
Джо Кири надел свой костюм Стива Харрингтона на свадьбу друзей
Россияне стали более чем в два раза чаще интересоваться подработкой в общепите
Центр Мадрида украсили гирляндой с буквами из первого сезона «Очень странных дел»
В Роскомнадзоре заявили, что Roblox негативно влияет на духовно-нравственное развитие детей
Татьяна Ким назвала любимые книги
Завершились съемки фильма «Голодные игры: Рассвет жатвы» — приквела о Хеймитче
Одну из героинь пятого сезона «Очень странных дел» сыграла школьная учительница братьев Дафферов
Милли Бобби Браун составила рейтинг любимых сезонов «Очень странных дел»
ЕГЭ по истории стал обязательным для поступления на социогуманитарные направления
Ученые: «эффект Долиной» может попасть в словари

Мультфильм режиссера «Паразитов» Пон Чжун Хо выйдет в 2027 году

Фото: Dick Thomas Johnson/citaty.net

Корейский режиссер Пон Чжун Хо, получивший известность благодаря работам «Паразиты», «Микки 17» и «Воспоминания об убийстве», в настоящее время активно работает над анимационным проектом. Об этом он рассказал в интервью на кинофестивале в Марракеше.

«Я в середине сумасшедшего анимационного производства. Это очень сложная и изматывающая работа. Даже сегодня утром я работал в своем гостиничном номере. Это очень тяжело», — поделился режиссер. Он добавил, что выход картины намечен на 2027 год.

Мультфильм расскажет об «уникальных, забавных отношениях между человечеством и маленькими существами, которые живут в морской глубине».

О проекте стало известно еще в феврале 2024 года. Тогда сообщалось, что бюджет мультфильма составит 52 млн долларов, — так он станет самой дорогой картиной в истории Южной Кореи. За визуальное оформление будет отвечать оператор «Паразитов» Хон Гён Пхё. Выпуском фильма в мировой прокат, по слухам, может заняться Sony Pictures.

Ранее Пон Чжун Хо также упоминал о планах снять хоррор, в котором будут присутствовать «уникальные элементы ужаса и экшна». После показа отреставрированной версии «Нечто» Джона Карпентера два режиссера договорились, что Карпентер может написать саундтрек к этой картине Пон Чжун Хо.

Расскажите друзьям