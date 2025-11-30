Мультфильм режиссера «Паразитов» Пон Чжун Хо выйдет в 2027 году

Корейский режиссер Пон Чжун Хо, получивший известность благодаря работам «Паразиты», «Микки 17» и «Воспоминания об убийстве», в настоящее время активно работает над анимационным проектом. Об этом он рассказал в интервью на кинофестивале в Марракеше.
«Я в середине сумасшедшего анимационного производства. Это очень сложная и изматывающая работа. Даже сегодня утром я работал в своем гостиничном номере. Это очень тяжело», — поделился режиссер. Он добавил, что выход картины намечен на 2027 год.
Мультфильм расскажет об «уникальных, забавных отношениях между человечеством и маленькими существами, которые живут в морской глубине».
О проекте стало известно еще в феврале 2024 года. Тогда сообщалось, что бюджет мультфильма составит 52 млн долларов, — так он станет самой дорогой картиной в истории Южной Кореи. За визуальное оформление будет отвечать оператор «Паразитов» Хон Гён Пхё. Выпуском фильма в мировой прокат, по слухам, может заняться Sony Pictures.
Ранее Пон Чжун Хо также упоминал о планах снять хоррор, в котором будут присутствовать «уникальные элементы ужаса и экшна». После показа отреставрированной версии «Нечто» Джона Карпентера два режиссера договорились, что Карпентер может написать саундтрек к этой картине Пон Чжун Хо.