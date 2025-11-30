Мультфильм режиссера «Паразитов» Пон Чжун Хо выйдет в 2027 году

О проекте стало известно еще в феврале 2024 года. Тогда сообщалось, что бюджет мультфильма составит 52 млн долларов, — так он станет самой дорогой картиной в истории Южной Кореи. За визуальное оформление будет отвечать оператор «Паразитов» Хон Гён Пхё. Выпуском фильма в мировой прокат, по слухам, может заняться Sony Pictures.