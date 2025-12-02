Rolling Stone назвал 20 лучших фильмов года

RollingStone составил список 20 лучших фильмов, вышедших в прокат в 2025 году. По словам журналистов, это был великий год для кино, поэтому число тайтлов в списке вполне могло быть в два раза больше, но редакторам пришлось проявить жестокость и не включать некоторые любимые картины.
Рейтинг возглавил драматический боевик «Битва за битвой» Пола Томаса Андерсона, который журналисты назвали эпическим, гремящим и головокружительным. По мнению издания, эта картина отлично схватывает «наш чудовищно сломанный момент» и дает ответ на вопрос: как сопротивляться, когда все потеряно?
На втором месте «Хамнет» Хлои Чжао по роману Мэгги О’Фаррелл — о ранней смерти сына Уильяма Шекспира, которая вдохновила его на «Гамлета». После просмотра этой картины «вы окажетесь в луже собственных слез», считают журналисты.
Замыкает тройку «Черный чемодан — двойная игра» Стивена Содерберга с Майклом Фассбендером и Кейт Бланшетт, играющими женатую пару шпионов. Картину отметили за умную деконструкцию жанра шпионского триллера.
Полностью топ-20 выглядит так:
- «Битва за битвой»
- «Хамнет»
- «Черный чемодан — двойная игра»
- «Сны поездов»
- «Новая волна»
- «Простая случайность»
- «Метод исключения»
- «Прости, детка»
- «Марти Великолепный»
- «Сентиментальная ценность»
- «День Питера Худжара»
- «Эддингтон»
- «Универсальный язык»
- «Всем счастья»
- «Оруэлл: 2+2=5»
- «Как стать цесаркой»
- «Финикийская схема»
- «Поколение романтиков»
- «Франкенштейн»
- «Орудия»