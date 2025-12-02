Блогер вживил ChatGPT в робота и заставил его в себя выстрелить
Rolling Stone назвал 20 лучших фильмов года

Фото: Warner Bros.

RollingStone составил список 20 лучших фильмов, вышедших в прокат в 2025 году. По словам журналистов, это был великий год для кино, поэтому число тайтлов в списке вполне могло быть в два раза больше, но редакторам пришлось проявить жестокость и не включать некоторые любимые картины. 

Рейтинг возглавил драматический боевик «Битва за битвой» Пола Томаса Андерсона, который журналисты назвали эпическим, гремящим и головокружительным. По мнению издания, эта картина отлично схватывает «наш чудовищно сломанный момент» и дает ответ на вопрос: как сопротивляться, когда все потеряно?

На втором месте «Хамнет» Хлои Чжао по роману Мэгги О’Фаррелл — о ранней смерти сына Уильяма Шекспира, которая вдохновила его на «Гамлета». После просмотра этой картины «вы окажетесь в луже собственных слез», считают журналисты. 

Замыкает тройку «Черный чемодан — двойная игра» Стивена Содерберга с Майклом Фассбендером и Кейт Бланшетт, играющими женатую пару шпионов. Картину отметили за умную деконструкцию жанра шпионского триллера.

Полностью топ-20 выглядит так:

  1. «Битва за битвой»
  2. «Хамнет»
  3. «Черный чемодан — двойная игра»
  4. «Сны поездов»
  5. «Новая волна»
  6. «Простая случайность»
  7. «Метод исключения»
  8. «Прости, детка»
  9. «Марти Великолепный»
  10. «Сентиментальная ценность»
  11. «День Питера Худжара»
  12. «Эддингтон»
  13. «Универсальный язык»
  14. «Всем счастья»
  15. «Оруэлл: 2+2=5»
  16. «Как стать цесаркой»
  17. «Финикийская схема»
  18. «Поколение романтиков»
  19. «Франкенштейн»
  20. «Орудия»
