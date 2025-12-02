Публикуем эксклюзивный фрагмент «Крипера» Осгуда Перкинса

«Атмосфера кино» поделились с «Афишей Daily» эксклюзивным фрагментом «Крипера» ― нового хоррора Осгуда Перкинса, автора «Собирателя душ» и «Обезьяны». В российский прокат фильм выходит 4 декабря.
В центре сюжета ― Малкольм и Лиз, которые решают провести в уединенной хижине романтические выходные по случаю годовщины. Однако, когда Малкольму внезапно приходится вернуться в город, Лиз остается одна ― и сталкивается с невыразимым злом, которое раскрывает темные тайны лесного дома.
В главных ролях — Татьяна Маслани («Темное дитя») и Россиф Сазерленд («В чужой шкуре»). Сценарий фильма написал Ник Лепард («Хищные твари»), продюсерами выступили Крис Фергюсон и Джесси Сават из Oddfellows.
3 декабря «Каро/Арт» проведет премьерные спецпоказы «Крипера» в нескольких городах. В московском киноцентре «Октябрь» фильм представят философ Евгений Цуркан и кинокритик Арина Бойко. В «Варшавском экспрессе» в Петербурге картину можно будет обсудить с кинокритиком Максимом Ершовым. 4 декабря в Краснодаре пройдет спецпоказ с киноведом Кирой Кац.
Никита Лаврецкий в рецензии для «Афиши Daily» назвал «Крипер» очень атмосферным и обволакивающим кино, которое знает, когда убаюкивать бдительность зрителя, когда дергать его скримером, а когда смешить черным гэгом.