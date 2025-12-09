Сигурни Уивер может сыграть в сериале по Tomb Raider

Разработкой сериала займутся Story Kitchen, Crystal Dynamics, Amazon MGM и Legendary Television. Съемки начнутся 19 января. Среди продюсеров будут Дженни Робинс из Wells Street Productions, Дмитрий М. Джонсон, Майк Голдберг и Тимоти И. Стивенсон из Story Kitchen, а также Майкл Шил.