Сигурни Уивер может сыграть в сериале по Tomb Raider

Кадр: Dreamworks Pictures

Американская актриса Сигурни Уивер, известная по франшизам «Чужой» и «Охотники за привидениями», обсуждает участие в сериале по мотивам игры Tomb Raider. Об этом сообщил Deadline.

На какую роль претендует Уивер, не разглашается. Сериал выпустит стриминговый сервис Prime Video. В качестве сценариста и исполнительного продюсера над ним будет работать автор «Дряни» Фиби Уоллер-Бридж.

Главную роль, Лару Крофт, в шоу сыграет звезда «Игры престолов» Софи Тернер. До нее этого персонажа в экранизациях Tomb Raider исполняли Алисия Викандер и Анджелина Джоли.

Созданием новой адаптацией игры займутся Чад Ходж и Джонатан Ван Туллекен («Сегун»). Они оба станут исполнительными продюсерами и со-шоураннерами проекта.

Разработкой сериала займутся Story Kitchen, Crystal Dynamics, Amazon MGM и Legendary Television. Съемки начнутся 19 января. Среди продюсеров будут Дженни Робинс из Wells Street Productions, Дмитрий М. Джонсон, Майк Голдберг и Тимоти И. Стивенсон из Story Kitchen, а также Майкл Шил.

