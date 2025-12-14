«Яндекс» экранизирует цикл романов «Граф Аверин. Колдун Российской империи»

Продюсерский центр «Яндекса» приобрел у издательства «Эксмо» авторские права на экранизацию цикла романов романов «Граф Аверин. Колдун Российской империи» Виктора Дашкевича. Об этом «Афише Daily» сообщили в пресс службе «Кинопоиска».
«Колдун Российской империи» — это серия книг в жанре магического детектива. Действие в произведениях происходит в альтернативном Петербурге 1980-х, где вместе с обычными людьми живут колдуны и загадочные дивы. В центре истории — сыщик Гермес Аверин и див Кузя — существо, способное превращаться то в подростка, то в кота.
Первая книга серии «Граф Аверин» вышла в 2023 году. За ней последовали «Императорский Див» (2023), «Демон из Пустоши» (2024), сборник рассказов-приквелов «Дела Тайной канцелярии» (2024) и четвертый роман «Тайна мертвого ректора» (в двух томах, 2025).
По итогам 2024 года «Граф Аверин. Колдун Российской империи» попал в топ-5 самых популярных цифровых книг в сервисе «Литрес». В 2025 году спрос на книги Виктора Дашкевича продолжил расти.
По данным «Кинопоиска», за первые 11 месяцев продажи серии книг увеличились на 97% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Первая книга цикла «Граф Аверин. Колдун Российской империи» и обе части «Тайны мертвого ректора» также вошли в топ-30 лучших произведений 2025 года по версии «Яндекс Книг».