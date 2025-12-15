В Росгвардии заявили, что у Макана в армии нет привилегий
Pussy Riot признали в России экстремистской организацией

Pussy Riot на концерте в Барселоне. Фото: Europa Press News/Getty Images

Тверской суд Москвы признал феминистскую панк-группу PussyRiot экстремистской организацией и запретил ее деятельность в России. Об этом сообщает «Интерфакс» из зала суда. 

Признать Pussy Riot экстремистской организацией требовала Генпрокуратура. Суд удовлетворил иск ведомства. 

Судебный процесс проходил в закрытом режиме. По словам представителя Генпрокуратуры, в деле есть информация, доступ к которой ограничен законом. О какой именно информации речь, не уточняется.

Pussy Riot — российская панк-группа и арт-коллектив, возникший в Москве в 2011 году. Участницы объединились вокруг идей феминизма, антипутинизма, защиты ЛГБТ*-сообщества, борьбы с правоохранительными органами и радикальной децентрализации органов власти. Изначально группа существовала как анонимный проект: участницы выступали в балаклавах и использовали псевдонимы, подчеркивая коллективный, а не персональный характер высказывания.

С 2011 года Pussy Riot начали проводить в России акции в общественных местах. Их «панк-молебен» в Храме Христа Спасителя в 2012 году спровоцировал междунарожный резонанс. После проведения акции трех участниц коллектива ― Надежду Толоконникову, Марию Алехину и Екатерину Самуцевич ― приговорили к двум годам колонии. Их признали виновными в хулиганстве по мотивам религиозной ненависти. В апелляции Самуцевич заменили срок на условный.

После освобождения Надежда Толоконникова и Мария Алехина продолжили политическую и художественную деятельность, в том числе за пределами России. Сейчас большинство участниц проживают за рубежом. 

В РФ их несколько раз привлекали к уголовной и административной ответственности. В сентябре 2025 года пятерых участниц группы признали виновными распространении фейков о российской армии и заочно приговорили к срокам от 8 до 15 лет колонии. 

*   Верховный суд России признал «Международное общественное движение ЛГБТ» экстремистской организацией и запретил его в РФ.

