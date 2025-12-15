Pussy Riot признали в России экстремистской организацией

С 2011 года Pussy Riot начали проводить в России акции в общественных местах. Их «панк-молебен» в Храме Христа Спасителя в 2012 году спровоцировал междунарожный резонанс. После проведения акции трех участниц коллектива ― Надежду Толоконникову, Марию Алехину и Екатерину Самуцевич ― приговорили к двум годам колонии. Их признали виновными в хулиганстве по мотивам религиозной ненависти. В апелляции Самуцевич заменили срок на условный.